我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在日前透過交易和布魯克林籃網換得Dennis Schroder，今（20）日對上曼菲斯灰熊，他首次代表球隊先發出賽，但新陣容配合的效果並不好，團隊在上半場就大比分落後，最終以93：144輸給灰熊，慘敗多達51分，Stephen Curry這一場只得到2分，全場沒有運動戰進球。今天是勇士首次讓Dennis Schroder代表球隊出賽，他和Draymond Green、Kevon Looney、Andrew Wiggins、Stephen Curry一同先發，但上半場球隊卻慘遭灰熊打爆，以38：69落後中。上半場勇士這邊，唯一發揮正常的是Wiggins，他8投4中得到12分，為全隊最高。Curry完全失常5投0中，只靠罰球拿2分。 Schroder則是9投1中，命中率很差，也只得到2分，另外兩名先發則是沒有得分。反觀灰熊多點開花，特別是替補球員一口氣在半場就轟下43分，傷癒回歸的Desmond Bane也發揮不錯，讓他們兩節打完在主場領先多達31分。下半場灰熊繼續下狠手，一波33：14的攻勢，讓領先分數超過了50分，不過球隊主控Ja Morant在一次切入和Looney對撞後，因傷提前下場休息。三節打完勇士以59：109落後，兩隊分差已經來到不可思議的50分。末節比賽淪為垃圾時間，勝負提前出爐，最終勇士以93：144落敗。Andrew Wiggins得到勇士最高的19分，勇士沒有其他先發球員得分上雙，Curry全場7投2中、僅2分，Schroder全場12投2中、得5分。