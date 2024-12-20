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紐約洋基在休賽季在Juan Soto爭奪戰失利，導致外野陣容出現空缺，並在近日透過交易，從芝加哥小熊換來前國聯MVP強打Cody Bellinger，在今洋基隨隊記者Bryan Hoch就表示，「Bellinger一直都想成為洋基人，其中總管Brian Cashman更爆料，Bellinger的經紀人Scott Boras一直詢問我能否將他交易來洋基。」此外隨著Bellinger加入，他與老爸Clay Bellinger皆為洋基效力過，其中老爸Bellinger在洋基時更拿下2枚冠軍戒。記者Hoch在報導中指出，「自己長時間已經聽很多有關Bellinger想成為洋基人的消息，他的經紀人Boras更是數次詢問總管Cashman能否將他交易來洋基，一度快把Cashman逼瘋，因為他真的很想成為洋基的一員。」在Bellinger交易案中，洋基僅送出Cody Poteet就成功從小熊得到Bellinger與500萬美元，談到此交易案，總管Cashman說道：「我知道Bellinger很想加入洋基，但這都不是我交易他來的原因，我知道我們陣容中需要他，他很適合我們，所以我做出了交易。」對於加盟洋基，Bellinger表示「加入洋基一直是我的夢想，小時候就對洋基印象深刻，很高興在我短暫的棒球生涯能加入洋基，無論球隊要我做什麼我都願意，只要你需要我，我都會全力以赴幫球隊追求勝利。」Bellinger在去年球季拿下國聯東山再起獎，今年則是出賽130場，掃出137安、包括18轟、貢獻78分打點，打擊率為0.266。Bellinger生涯曾在2019年敲出47轟、115分打點，勇奪國聯MVP。