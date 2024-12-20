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日前，NBA宣布2025年全明星賽將改為由4支球隊參加的迷你錦標賽形式制。此舉旨在讓已經顯得單調的全明星賽更加吸引人。然而，部分球員對此改變表示不滿。美國媒體《NBC Sports》對此進行了報導。作為全明星賽的常客，鳳凰城太陽隊球星Kevin Durant直接表示：「這太糟糕了。」而LeBron James也並不喜歡，但他語帶保留，拒絕分享想法。Durant受訪時說：「真的太糟糕了，非常糟糕。我認為改變全明星賽的賽制真的是個糟糕的決定。比賽應該回到以前的東、西區對抗模式。我理解他們想在全明星周末嘗試一些新鮮的東西，但我們應該更加尊重傳統。我們拭目以待這個新賽制會如何運作吧，或許我會被證明是錯的。」杜蘭特的隊友Devin Booker也表達了對此變革的不滿，並支持Durant的觀點。他表示：「還是分成東、西區，穿著自己球隊的球衣上場比賽比較好。不過，隨便吧，看情況而定。」洛杉磯湖人隊的明星大前鋒Anthony Davis也是投反對票的一員。他說：「我不是很喜歡這次的改變，但今年會如何發展，讓我們拭目以待吧。」上賽季NBA時隔七年再次採用了東、西區對抗模式，雖然比賽最終以211：186的高比分結束，但整場比賽缺乏緊張感，這可能是NBA決定改制的原因。在聯盟中擁有很高話語權的James表示，自己沒有立場多說什麼，他也不打算在今天就談一個這麼大的題目，「不僅僅是全明星賽的問題，這就是我們的比賽。我們的比賽有大量的投三分球。所以這是一個比全明星賽更重要的議題。 」談到一些球員對於全明星賽制的批評，James說：「每個人都有自己的想法。」再次強調了他不會在今天就詳細談這個問題。