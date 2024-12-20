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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案，昨（19）日下午經過長達7小時馬拉松式偵訊，晚間9時許才還押台北看守所，今（20）日早上9時許，柯文哲再度搭囚車抵達北檢，柯看起來神情疲憊走下囚車，跟隨貼身戒護的法警，進入北訊繼續應訊。柯文哲遭羈押超過百天，因「禁止通信接見」，16日律師團向法院遞狀聲請准許寄送文件，台北地院受理後，今（20）日裁定准許柯文哲將辭職聲明，得交付予台灣民眾黨秘書長周榆修。法院裁定指出，柯文哲所擬具台灣民眾黨黨主席的辭職聲明，經審酌內容，並未與其所涉犯貪汙治罪制條例犯罪嫌疑相關，純係該黨一般黨務運作事宜，應無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，不妨礙檢察官禁止柯接見通信的目的，且不影響偵查不公開。裁定書說，其次，依據台灣民眾黨網頁下載之「台灣民眾黨黨章」第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後的處理方式，並未明定黨主席請辭的程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達即生辭職效力。法官審酌認為，柯文哲聲請准許解除其辭台灣民眾黨黨主席之聲明的禁止通信，而將之交付秘書長周榆修，此種解除通信，確可發生辭職效力，屬於合法且有效的行為，換言之，准許柯文哲辭黨主席的聲明交付周榆修，聲明交付台灣民眾黨時，即生辭黨主席職的相關法律效力。裁定強調，柯寄出的文件並不影響檢察官繼續偵查的作為，又無勾串共犯證人、湮滅證據之虞，則柯的聲請為有理由，應予准許。柯文哲今年9月5日起被裁准羈押禁見迄今，預計下週偵結起訴柯文哲等人，預計將對柯文哲求處重刑，檢方20日上午第11度提訊柯文哲，讓柯進行「最後答辯」。