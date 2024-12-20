我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉濤復出演藝圈後接下多部電視劇，短短四年就將人民幣3億元（約新台幣14億）的鉅額債務還清。（圖／翻攝自劉濤微博）

▲喻虹淵（左）與周渝民（右）遭保險經紀人騙3447萬，直到2021年兩人才發現不對勁。（圖／周渝民微博）

中國女星劉濤與相識20天的丈夫閃婚，沒想到婚後丈夫投資失利破產，為了協助丈夫她4年接下25部戲，並還清新台幣14億元的高額債務；台灣男星周渝民則是與妻子喻虹淵購買投資型保險被詐騙新台幣3447萬元；而女星徐若瑄在2016年時突然接下許多代言，被外界懷疑是為了幫前夫李雲峰度過財務危機。劉濤2007年與相識僅20天的富商王珂閃婚，婚後她打算退出演藝圈，豈料丈夫卻因投資失利破產，劉濤為了協助丈夫度過此難關，2010年決定復出，在2011年接演7部戲、2012年接演3部戲、2013年接演7部戲2014年接演7部戲，才四年就將人民幣3億元（約新台幣14億元）的債務還清。即便已經還清債務，劉濤依舊持續她的演藝事業，2015年接連演出知名戲劇《琅琊榜》、《羋月傳》，這段期間她一直默默守護在丈夫身旁，還被中國網友說是「國民賢妻」。周渝民與妻子喻虹淵2019年時透過保險經紀人馮瑤華向遠雄人壽購買投資型保險約新台幣4500萬元，約定分6期繳納保費684萬7995元後拿回本金，沒想到馮瑤華卻騙周渝民夫婦，稱若是轉帳繳款會因費用過高被國稅局抽查，以及被金管會誤認是洗錢，因此她希望以現金繳納，當時兩人都沒有發現異狀，便將684萬元領出後交給馮瑤華。沒想到直到2021年4月周渝民與喻虹淵才發現出事，僅有第一期保單正常繳納，其餘3447萬元全都進到馮瑤華的口袋中，於是決定報案提告，指控馮瑤華侵佔保險金，涉嫌詐欺等罪，而全案偵查結束後於去年8月起訴，並判馮瑤華2年8個月的有期徒刑。徐若瑄前夫李雲峰2016年因油價大跌，影響全球海運業者，導致他的資金缺口越來越大，後來李雲峰四出奔波才順利度過破產危機，而同一時間徐若瑄也在台灣狂接各種代言、廣告，儘管她口口聲聲表示這不是為了李雲峰，但曝光量突然大增，不免讓外界多做聯想。