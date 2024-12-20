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▲峮峮（左）因「炸裂陳子豪」應援舞紅到日本，她聽聞消息後也不捨發聲。（圖／峮峮IG）

▲李珠珢日前在應援活動中跳「炸裂陳子豪」，令台灣粉絲超驚喜。（圖／李珠珢IG）

▲短今（右）同框琳妲（左）、筠熹（中）跳炸裂舞，該片段吸引大批粉絲朝聖。（圖／短今IG）

中華職棒中信兄弟強打陳子豪今（20）日傳出和味全龍簽下10年總額「破億」的合約，將離開母隊中信兄弟，他的「炸裂」應援曲恐成絕響，而以「炸裂陳子豪」一曲走紅的啦啦女神峮峮聽聞消息後，也發文也感嘆「只能祝福了」。事實上不只峮峮，有「人間AI」封號的李珠珢、中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今以及「小龍女」林襄過去都曾因大跳炸裂舞引發話題。南韓啦啦隊女神李珠珢因1首魔性「三振舞」爆紅，在台灣也掀起一陣風潮，幾乎人人都在爭相模仿，然而日前李珠珢在1場應援活動時沒跳「三振舞」，反而選擇「炸裂舞」，畫面曝光後讓台灣的粉絲們全暴動了，紛紛直呼：「炸裂陳子豪也紅到韓國去了！」中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今先前到台中洲際棒球場參加職棒生涯第1場明星賽時，曾與琳妲、筠熹同台跳炸裂舞，3人比出招牌握拳手勢，隨著音樂前後扭動，3位女神同框的養眼畫面爆擊球迷的心，短今也將該片段上傳至IG，瞬間吸引大批粉絲朝聖按讚。高人氣啦啦隊女神林襄與峮峮過去曾在中職明星賽上共同應援陳子豪，由於林襄當時所屬「樂天女孩」，很少有機會跳到「炸裂舞」，2人難得合體瞬間引發轟動，許多球迷紛紛興奮喊道：「這個真的是世紀同框還跳炸裂舞，太香了」、「謝謝陳子豪」、「兩人合體畫面太好看，而且還是炸裂舞！」