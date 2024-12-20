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位於台中市大肚區的全聯倉儲，大火釀9死8傷，台中市長盧秀燕上午前往童綜合醫院探視。盧秀燕透露，5位仍在醫院的傷者生命跡象穩定，9名死者有4位台中人、1位屏東人、2位台南人、2位移工，其中一對死者是父子。此外，台中的空氣品質今天已恢復正常。盧秀燕今（20）日上午赴議會備詢前，先前往醫院探視傷者。童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，目前在急診留觀的4位患者，主要症狀是吸入傷嗆傷，經一夜觀察，目前呼吸道都算穩定，高溫嗆傷加上可能吸入有毒氣體、一氧化碳，除了昨天到院緊急安排高壓氧治療，今天上午會安排延遲性神經學變化檢查。盧秀燕回到議會受訪時表示，該起工安意外造成9人死亡，8名傷者還有5位在醫院，衛生局第一時間啟動大量傷患處理，她感謝相關醫院的投人，區公所和民政局已經前往慰問傷者跟死亡民眾家屬，市府會要求業者做好撫卹賠償。衛生局長曾梓展透露，台中市籍的4名死者，有兩人是父子。昨天大火造成的煙塵大量飄往下風處，北彰化整夜惡臭，環保局長陳宏益表示，pm2.5的國家空污標準是15微克，昨天最高飆到1500，1小時後降到400多，目前空氣品質已恢復正常，環保局將等檢察官確認火災原因後再對業者開罰，最高可罰500萬元。