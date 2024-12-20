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▲貝童彤（右）一直扶著林穎樂，在她身邊陪伴，相當暖心。（圖／記者李欣容攝）

黃小柔、Vicky在節目《小姐不熙娣》中爆料林襄和林穎樂無禮佔位，事件延燒至今，林穎樂今（20）日現身《百變智多星》媒體聯訪，對於近來捲入搶位風波，她表示：「球團之後會統一回覆。」也有私下安慰林襄，兩人感情依舊，但也再次強調，「佔位的不是我。」並表示Vicky私下還是有按她IG讚。林穎樂今原本沒有要出面受訪，但因為事件延燒，不得不出來面對，黃小柔口中的「沒禮貌女星」是在說林襄，林穎樂可說是無辜被捲入，她今二度現身，尷尬表示：「我們球隊團會統一回覆。」心情並未受到影響，也沒有偷哭，看到林襄壓力大又掉髮，林穎樂說，「有安慰她，我們有見面聚餐，佔位的不是我，都解釋過了，謝謝大家關心。」林穎樂也說和Vicky私下IG都有互相按讚，也不避諱再次同台，將來若有類似的節目，需要和長輩坐在一起，也會格外小心，但不會迴避參加這類節目，整場訪問林穎樂都露出招牌笑容，但看得出相當尷尬和無所適從，期間貝童彤都在一旁陪伴，不時扶著她的腰和手臂，給她面對的力量，相當暖心。