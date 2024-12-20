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▲市長黃偉哲今天出席「臺南400淨零永續與AI產業科技論壇」期盼透過產官學三方結合，為永續發展、城市治理及產業創造多贏局面。(圖／南市府提供)

為臺南市產業轉型提供新動能。臺南市政府今(20)日主辦「臺南400淨零永續與AI產業科技論壇」聚焦淨零永續與人工智慧（AI）技術的結合，探討產業未來的挑戰與機遇。市長黃偉哲期盼透過產官學三方結合，為永續發展、城市治理及產業創造多贏局面，全面推動AI技術應用於各行業，實現「人工智慧之島」願景。臺南科技創新實力已成為全國產業轉型的重要前線。今年1月至10月，南科臺南園區營業額突破1兆7千億元，展現臺南在半導體產業的全球競爭力。同時，臺南市綠電供應總量已達4.5GW，其中屋頂型光電裝置突破1.9GW，穩居全國之首，為吸引國際企業與推動AI技術發展提供穩定能源支持。黃偉哲表示，為人類永續生存，淨零排碳已成為全球不可或缺的一部分，與此同時2022年OpenAI科技席捲世界，人類要善加運用AI與永續為人類打造更好的生存環境。然而常為人詬病的是，官方政策趕不上學界需求，學界研究無法符合產業要求，因此今天促成產官學齊聚一堂，運用人工智慧(AI)科技提升產業效率，也促進淨零永續產業發展，有效減少碳排及廢棄物，相信本論壇的建言將為城市治理、企業發展及環境友善，創造多贏局面。經發局長林榮川指出，論壇與會者來自產官學界菁英，針對淨零永續與AI崛起的議題分享真知灼見，全面解析產業發展的新趨勢，且深入探討AI技術如何助力企業面對即將實施的碳稅政策，並協助產業化挑戰為機遇，創造多元價值。同時，藉由低碳智慧製造、材料循環再生及氫能應用等技術，實現交通與工業領域的低碳轉型。同時，沙崙智慧綠能科學城作為綠能、資安與智慧科技的核心樞紐，已吸引140家企業進駐，為AI技術應用與永續發展奠定堅實基礎。南市府期望透過該論壇，深化產官學界合作，強化綠電基礎建設與技術創新，全面推動AI技術應用於各行業，實現「人工智慧之島」願景。今天現場並設有互動交流環節，由主持人於現場進行有獎徵答，由市長黃偉哲送出Team Taiwan隊隊長陳傑憲的親筆簽名球予幸運參加者。