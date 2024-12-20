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▲消防局指出，現場濃煙迅速竄升，最後發現的5名死者可能視線遭遮蔽、出現空間迷航，5名死者都在3樓夾層中被發現，都被建材、煙灰覆蓋，3人倒臥、2人仰躺。（圖／翻攝畫面)

▲全聯倉儲大火傷亡名單。（圖／消防局提供）

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出大火，釀成9死8傷慘劇，9名死者有4位台中人、1位屏東人、2位台南人、2位移工，其中一對死者是父子。消防局指出，現場濃煙迅速竄升，最後發現的5名死者可能視線遭遮蔽、出現空間迷航，5名死者都在3樓夾層中被發現，都被建材、煙灰覆蓋，3人倒臥、2人仰躺。19日下午1時24分，全聯物流倉儲新建工程發生嚴重火警事故，警消到場搶救，消防人員架起雲梯車展開救援，救出受困在頂樓和3樓陽台的19人，不過外籍移工疑似為了逃生從3樓跳下身亡，還有2男1女倒臥在3樓樓梯間，最後3樓夾層又找到5名男性遺體，總計造成9死8傷。消防局指出，廠房的東北角落有2座安全梯，另座安全梯在西側，5名死者是在廠區東北角3樓夾層中被發現，5人被發現時遭建材、煙灰覆蓋，有3人趴臥、2人仰躺，初步研判3樓施作電焊樓梯工程時，火星從樓梯間隙掉落地下室，引燃油漆混合物引發火警，現場濃煙滿布1至4樓，不排除工人因濃煙影響視線，產生空間迷失。台中市長盧秀燕指出，該起工安意外造成9人死亡，8名傷者還有5位在醫院，衛生局第一時間啟動大量傷患處理，區公所和民政局已經前往慰問傷者跟死亡民眾家屬，市府會要求業者做好撫卹賠償。昨天大火造成的煙塵大量飄往下風處，北彰化整夜惡臭，環保局長陳宏益表示，pm2.5的國家空污標準是15微克，昨天最高飆到1500，1小時後降到400多，目前空氣品質已恢復正常，環保局將等檢察官確認火災原因後再對業者開罰，最高可罰500萬元。