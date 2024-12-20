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Curry生涯最慘一役！金州勇士今（20）日作客曼菲斯灰熊，是近期補強的Dennis Schroder首度上場，但卻遭到灰熊以144：93血洗。勇士本場比賽注入新戰力Dennis Schroder，但卻遭到灰熊迎頭痛擊，Stephen Curry表現尤其不理想，總計上場24分鐘，出手7次、包含6次三分球嘗試，全部落空，僅靠著罰球攻下分數，全場繳出2分、1助攻、3籃板、1抄截、1阻攻，正負值來到-41。另外，