Curry生涯最慘一役！金州勇士今（20）日作客曼菲斯灰熊，是近期補強的Dennis Schroder首度上場，但卻遭到灰熊以144：93血洗。其中，勇士一哥Stephen Curry，更是全場7投0中，僅靠罰球拿下2分，寫下個人慘澹紀錄，和「嘴綠」Draymond Green兩人正負值都下探-40，堪稱近年生涯最慘一役。
Curry零進球寫紀錄 王朝元老同日落難
勇士本場比賽注入新戰力Dennis Schroder，但卻遭到灰熊迎頭痛擊，首節打完就取得37：15的領先，雖然後續進攻找回節奏，但在防守端卻拿灰熊無能為力，最終被轟下144分，並以51分差輸球。
Stephen Curry表現尤其不理想，總計上場24分鐘，出手7次、包含6次三分球嘗試，全部落空，僅靠著罰球攻下分數，全場繳出2分、1助攻、3籃板、1抄截、1阻攻，正負值來到-41。根據數據媒體《Statmuse》發文指出，這是Stephen Curry生涯首次上場超過15分鐘，但卻未命中任何1次出手，
另外，同為勇士四冠元老的Draymond Green，本役表現一樣慘澹，上場19分鐘，包含得分、籃板、助攻以及阻攻等4數據皆掛蛋，只繳出1次抄截以及4次失誤，正負值是比Stephen Curry還慘的-42。
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勇士本場比賽注入新戰力Dennis Schroder，但卻遭到灰熊迎頭痛擊，首節打完就取得37：15的領先，雖然後續進攻找回節奏，但在防守端卻拿灰熊無能為力，最終被轟下144分，並以51分差輸球。
Stephen Curry表現尤其不理想，總計上場24分鐘，出手7次、包含6次三分球嘗試，全部落空，僅靠著罰球攻下分數，全場繳出2分、1助攻、3籃板、1抄截、1阻攻，正負值來到-41。根據數據媒體《Statmuse》發文指出，這是Stephen Curry生涯首次上場超過15分鐘，但卻未命中任何1次出手，
另外，同為勇士四冠元老的Draymond Green，本役表現一樣慘澹，上場19分鐘，包含得分、籃板、助攻以及阻攻等4數據皆掛蛋，只繳出1次抄截以及4次失誤，正負值是比Stephen Curry還慘的-42。