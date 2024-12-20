我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳奇隆（左）和劉詩詩（右）因《步步驚心》定情，不過這段老少戀一直被傳婚變。（圖／步步驚心 微博）

54歲演員吳奇隆在2011年因演出《步步驚心》和小17歲的中國女星劉詩詩結緣，2人因而交往結婚，婚後育有一子「步步」，不過結婚9年的2人，近來頻頻被傳出婚變，中國網紅狗仔更爆料他們「已經離婚」，讓外界相當好奇他們的婚姻現況。對此，吳奇隆好友出面打臉，強調他們目前關係還是很好，更直呼太多蹭熱度的網紅，這是「市場的病態」，吳奇隆和劉詩詩就是被謠言逼到不得不如此低調。據《聯合新聞網》報導，吳奇隆好友表示，他們婚變的消息就是假的，「月經文，每月都來一次」，也強調吳奇隆和劉詩詩很好，但蹭熱度和流量的網紅實在太多，「市場的病態！」至於2人共同持股的公司註銷一事，友人也回應，吳奇隆旗下有很多間公司，年底整理一下也很正常，認為這和他們的婚姻沒有直接關係。吳奇隆和劉詩詩因古裝劇《步步驚心》定情，雖然2人平時對感情狀況相當低調，但他們事後不但結婚，連兒子小名也叫「步步」，不難看出他們私下愛得相當火熱。只是因為這段老少戀鮮少曬恩愛，近年來頻頻遭傳婚變，2年前爆初婚變時，吳奇隆就說：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論，我們一直都很好，謝謝大家的關心。」近來婚變事情再度成為話題，吳奇隆和劉詩詩也不再回應，只見2人依舊低調度日，劉詩詩19日照樣在微博曬出工作上的多張美照，表示「開心的拍攝」；吳奇隆17日也發過近照和一段短影片，看起來心情也不錯，完全沒有受到婚變傳聞影響。