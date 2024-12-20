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▲金州勇士一哥Stephen Curry，今（20）日面對曼菲斯灰熊比賽，全場7投0中，僅靠罰球拿下2分，最終球隊以93：144輸球，堪稱近年生涯最慘一役。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士主帥Steve Kerr此前受訪談到Schroder時曾表示，他相信這位有經驗的後衛「將無縫融入勇士的進攻體系」，但顯然對此過分樂觀。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（20）日在客場被完全打爆，以93：144輸給曼菲斯灰熊，這是他們最近連兩場丟掉超過140分，防守出現大問題。Dennis Schroder似乎還沒完全熟悉灣區體系，主帥Steve Kerr口中的「無縫融入」的情況沒有發生，Stephen Curry此役打得太客氣、消極，勇士「你讓我、我讓你」的比賽氛圍，面對鬥志高昂的灰熊招架不住，導致了這一場破紀錄的大敗。勇士今天上半場就落後超過30分，比賽完全失控，下半場更是完全放開繩子，一度落後灰熊57分，超越了2021-22賽季的西區次輪G5面對灰熊最多落後的55分。輸球後，勇士吞下3連敗，近10戰8負，目前戰績14勝12負。最近兩場比賽他們共丟掉287分，引以為傲的防守出現大問題。勇士今天讓灰熊團隊命中率高達54.1%，三分命中率來到56.3%。上一場對上獨行俠，則是被對手投進21顆三分球，命中率高達51.2%，很顯然外線防守是他們崩盤的主因。勇士本季防守效率109.2，排名聯盟第6，是很不錯的防守球隊，他們賽季限制對手三分命中率僅有33.8%，為何這幾場外線防守突然崩潰，是值得深究的問題。本場比賽，Curry先發出戰24分鐘，7投0中，三分球6投0中，罰球2罰2中，只得到2分3籃板1助攻1抄截，正負值-41。Draymond Green則是先發出賽19分鐘，4投0中，三分球1投0中，沒有得分，只貢獻1次抄截，正負值-42。根據統計，這是Curry與Green成為隊友以來，首次同時出場比賽，但兩人都沒有進球的比賽，寫下恥辱紀錄。數據也顯示，這是Curry生涯至今第7次單場0運動戰進球，為2018年來的首次。顯然他今天打得並不夠積極，可能是為了讓新同學Schroder多參與進來。但以勇士的體系來說，Curry自己沒有打開的情況下，無球進攻的效果是打不出來的，所以他必須強勢展現自己的能力，才能破局。本場比賽51分的分差創造了Curry時代勇士的第三多的單場輸分紀錄，前兩名的分別是：53分（77-130暴龍），2020-21賽季；52分（88：140塞爾提克），2023-24賽季。勇士主帥Steve Kerr此前受訪談到Schroder時曾表示，他相信這位有經驗的後衛「將無縫融入勇士的進攻體系」，勇士需要Schroder的擋拆能力，同時他也相信後者在防守端會對球隊有所幫助，以及他在無球跑動和擋拆進攻上帶來的能量。今天的比賽打完，顯然Kerr對此過分樂觀，Schroder畢竟是習慣持球進攻的球員，而且過往打球風格十分積極，不是閱讀並反應的團隊類型，所以雙方會需要一段時間磨合。Kerr賽後直言這場比賽團隊表現令人「蒙羞」，也稱讚灰熊的防守出色，限制住Curry的發揮，但自己仍相信球隊會反彈，重新振作。短時間內勇士可能會有一些陣痛期，但長期而論Schroder加入應該是利多於弊，不過他們需要先從目前的低潮中走出來。