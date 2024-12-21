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▲善宰與任率詮釋平行時空裡的唯美愛情，可以說是年度最強黑馬。（圖／愛奇藝國際站）

▲禹棹奐飾演的海藻（圖左）因昏倒送醫被檢查出腦中含有多顆腫瘤，絕望的他決定踏上生命最後的旅程。（圖／Netflix）

▲《大都市的愛情法則》透過4段不同的戀愛，展現韓國年輕男女的愛情觀。（圖／取自維基樹木）

▲《照明商店》前面的劇情雖然讓人看的心驚膽顫，但後面劇情大轉彎，帶給觀眾無限感動。（圖／Disney+）

▲《玉氏夫人傳》千承輝對玉泰英一見鐘情，即便知道玉泰英身份造假也豁出性命保護她。（圖片／維基樹木）

2024年已經進入尾聲，今天《NOWnews今日新聞》整理5部不能錯過的黑馬韓劇，包含年度大黑馬《背著善宰跑》、黑色幽默喜劇《浮游先生》、BL劇《大都市的愛情法則》、感人肺腑的《照明商店》以及古裝劇《玉氏夫人傳》，讓劇迷年末也不劇荒！今年最大黑馬劇就不得不提到《背著善宰跑》，劇情講述因對生活感到疲憊選擇結束自己生命的明星善宰（邊佑錫飾），以及為了拯救自己偶像穿越回高中時期的熱血粉絲任率（金惠奫飾），兩人在劇中展開一段雙向救贖的浪漫愛情，再搭配新穎的劇情設定，播出後就大受歡迎，而邊佑錫與金惠奫今年也分別在6月及8月來台灣開見面會。《浮游先生》劇情講述因醫院失誤而出生的男人海藻（禹棹奐飾），因為一次昏倒送醫時被檢查出腦內有多顆腫瘤，聽到消息的他決定踏上人生最後一段旅途，並在路上遇到前女友在美（李瑜美飾），兩人被迫強制同行開啟一段浪漫喜劇故事。全劇充滿黑色幽默，雖然劇中談論了生死議題，但氣氛卻拿捏的恰到好處，不會過度沉重。《大都市的愛情法則》改編自朴相映的同名小說，劇情講述作家高煐（南潤壽飾）在4段戀情學習到的事情，並透過與不同人談戀愛反映出首爾年輕男女的愛情樣貌，以及同志在韓國社會中面臨的困境。該劇也根據故事情節的不同，分別由許秦豪、洪智暎、孫泰謙以及金世仁4位導演執導。《照明商店》改編自《Moving異能》編劇姜草創作的同名網路漫畫，劇情講述一個只在半夜營業的燈具商店，連接陰陽兩界的生者與亡者，雖然劇情前幾集令人看得心驚膽顫，但是後面卻給觀眾滿滿的治癒感，且在《照明商店》大結局後還偷偷藏《Moving異能2》的彩蛋，讓觀眾又驚又喜。《玉氏夫人傳》劇情講述朝鮮法律專家玉泰英（林智妍飾），為了生存不惜偽造名字、身分、丈夫，而千承輝（秋英宇飾）對玉泰英一見鍾情，即便知道她的真實身分，不顧一切代價也要在背後守護玉泰英，給予物質與精神上的幫助。隨著《玉氏夫人傳》劇情高潮迭起，該劇也受到越來越多觀眾的喜愛，一直穩居Netflix前十名的排行榜中。