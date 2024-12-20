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民進黨立委19日晚上突襲占領議場，國民黨立委今（20）日經2小時後，順利排除，讓立法院長韓國瑜可以順利宣布上台宣布開會。接著因議程尚未決定，需先表決本次議會議程，但因藍委在台上保護韓國瑜，綠委也在台下叫罵，雙方都無法回到座位上，韓國瑜宣布採舉手表決，遭台下綠委噓爆。根據《立法院議事規則》規定，本院議案之表決方法如下：一、口頭表決。二、舉手表決。三、表決器表決。四、投票表決。五、點名表決。前項第一款至第四款所列方法之採用，由主席決定宣告之。第五款所列方法，經出席委員提議，二十五人以上之連署或附議，不經討論，由主席逕付表決。但有關人事問題之議案，不適用記名或點名表決方法。韓國瑜說，「由於議場目前過於紛亂，本席依照議事規則35條規定，為了有效反映我們委員表決的態度跟立場，我們採舉手表決。」引發台下綠委不滿。不久後綠委提議採點名表決，但人數不敵藍委，最後還是都採舉手表決。韓國瑜眼看議場混亂，又遭潑水，在宣告時還不小心把「報告院會」，講成「報告院長」。