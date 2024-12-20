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奈史密斯籃球名人堂在今公布2025年入圍名單，其中多位前NBA球星都有入選，包括「甜瓜」Carmelo Anthony、「魔獸」Dwight Howard與「阿嬤」Amare Stoudemire，但隨著名單一出，便引來Howard驚喜表示，「我還沒有退休，但我會接受。」這次名人堂入圍的名單，大咖球星還右西班牙中鋒Marc Gasol，其中「甜瓜」Anthony是以「2008年美國奧運男籃」的身份入選。在女籃方面入選的選手包括，Sue Bird、Maya Moore、Sylvia Fowles與Chamique Holdsclaw。至於在教練團與球隊管理層入圍的有現任密爾瓦基公鹿主帥Doc Rivers，與Billy Donovan，熱火老闆Micky Arison，岡薩加男籃教練Mark Few以及前愛荷華女籃教練布Lisa Bluder也有入選。2025年名人堂決選將在明年2月14日，正是NBA明星賽週期間公布，中選名單則是在4月5日宣布。值得一提，過去候選人從退役到有資格被提名的「等待時間」從3個賽季縮短為2個賽季，這項變更得到了名人堂理事會一致通過。