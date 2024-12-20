我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾拉開拒馬，欲闖入立院。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

▲青鳥今天在立法院外集結，一度有民眾想衝入立法院。（圖／記者李政龍攝）

▲拒馬被拆除，民眾欲闖立法院內。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

立法院會今（20）日預計處理選罷法等修正草案，藍綠一早便在議場爆發衝突，場外則有「青鳥」抗議。民進黨立委近11時許時，現身場外向民眾打招呼，掀起民眾情緒，欲闖入內。民進黨立委王世堅中午向群眾喊話說，這是立院30年來最大恥辱，並帶領群眾大喊「警察退回去！」等語。立法院會今預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台，國民黨上午9時突破封鎖、進入議場，並於10時38分搶回主席台。綠委近11時到場外向民眾致意、打招呼，民眾紛紛收起椅子，接著有綠委鼓譟民眾向前、比出進來手勢，民眾破壞拒馬，將其拉走，欲闖入立法院內，場面一觸即發，不過仍不敵警方人牆阻擋。綠委沈伯洋表示，民進黨團沒辦法突破，因此要回議場回防，以阻止惡法通過，「我們人不夠，一人七打一，沒辦法前進，我們要阻止開會，我們需要大家力量！」「這是立院30年來最大恥辱！」王世堅批評，立院竟然動員警察權，立委、立院都是台灣人民選出來的，立院不該動員警察權、阻絕人民、阻絕青鳥，「民進黨團總召柯建銘、王世堅等51名綠委都在這，我們要跟青鳥、人民齊聲喊，警察退回去！相信人民！」民眾也隨之附和。截至目前中午12為止，立法院議場已開始開會，場外的民眾仍被堵在外面，警方則派出大批人力堵住立院入口。