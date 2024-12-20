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▲螢幕上會顯示設定的項目，使用者可在不同站姿下、利用身體重心的移動來完成訓練與評估。（圖／台北榮總提供）

國人運動風氣漸盛，各醫療機構紛紛加強運動醫學，台北榮民總醫院以復健部與骨科部為首，成立運動員整合復健中心，除支援甫結束的世界棒球12強賽，協助台灣拿下冠軍，也呼籲民眾注意運動腦震盪，同時展示最新的「BERTEC沈浸式平衡訓練」等治療，協助遭肘擊的職籃球員走出持續頭痛的陰影。台北榮總復健醫學部主治醫師林威廷說，目前不少醫療院所對於腦震盪的處置，仍停留在休息及簡單的症狀治療，但腦震盪患者其實需要完整的評估，以找出可能受影響的結構，例如前庭動眼系統、頸椎與自主神經系統等，並進行針對性的復健訓練，才能協助運動員安全回到賽場。根據研究，腦震盪年發生率可能高達1.8%，每人一生中約有25%的機率至少會發生至少一次，而一般族群的腦震盪多與車禍、跌倒有關，在運動領域則以足球、橄欖球、籃球與拳擊等碰撞性運動的風險較高。林威廷表示，傳統影像檢查如電腦斷層或一般核磁共振，對於某些腦震盪無法顯示出異常，但相關症狀如頭痛、頭暈、噁心、視力模糊、對光或噪音敏感、注意力集中困難等，卻仍嚴重影響患者生活，且往往隨著身體活動強度或腦部使用程度的提高而惡化，並持續數天至數週，而大多數病人雖可於7~10天內恢復，某些患者的症狀卻可能持續逾一個月。例如一名25歲職籃選手，在練習中被隊友肘擊下巴後，出現頭痛、頭暈、視線模糊且無法對焦等不適，持續一個月未改善，轉至台北榮總就醫，接受完整的腦震盪症狀評估、心肺測試與前庭平衡功能測試，隨後展開整合性復健，進行7次最新的「BERTEC沈浸式平衡訓練」，與心肺功能訓練後，症狀大幅改善，成功重歸球場。另有一名24歲足球選手，經歷腦震盪後完全停止訓練一週，仍頻繁頭痛且無法注視快速移動物體，且症狀還會隨著運動強度的提高而加劇，所幸經台北榮總復健團隊以「水牛城腦震盪測試」取得目標心率並以此為訓練標的後，採漸進式回場訓練，成功於5天後登場。林威廷強調，儘管2/3的腦震盪患者會在2週內自行緩解，但對於症狀超過4週的病人，應及早到具備整合式照護的醫療單位進行詳細評估，「不是只有休息就好，我們能做的其實很多」。