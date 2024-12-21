NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月21日賽程，只有3場比賽進行，焦點之戰為密爾瓦基公鹿對決東區龍頭克里夫蘭騎士，公鹿近期表現亮十分亮眼，近10場比賽贏下8場，騎士近況也不遑多讓，近10戰拿下7勝3敗，目前排名聯盟第5的公鹿與龍頭騎士有8場勝差，但距離第4名的奧蘭多魔術僅有1場勝差，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：公鹿交手騎士焦點之戰
📍比賽背景
騎士是聯盟中最好的球隊，不論在場均得分與整體命中率都排名聯盟第1，且3分命中率達到誇張的4成也是聯盟第1，唯一不足的地方恐是籃板鞏固，場均能抓下43.3個籃板，僅排名聯盟第14，雖然公鹿多項團隊數據不敵騎士，但隨著在前一場擊敗西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，帶著NBA盃奪冠氣勢，勢必能讓騎士陷入苦戰。
📍數據對比
公鹿本季場均得分113分（聯盟排名第11），騎士場均得分為121（聯盟排名第1）。
公鹿本季投籃命中率為48.4（聯盟排名第7），騎士本季投籃命中率為50.4％（排名聯盟第1）。
📍雙方關鍵球員
公鹿：近期公鹿能谷底反彈的主因，不外乎就是「字母哥」Giannis Antetokounmpo穩定的表現，本季至今出戰23場，整體命中率全數超過5成，且場均能拿下32.分，是聯盟中第1名。
騎士：騎士仍是以Donovan Mitchell與Darius Garland作為進攻核心，兩人場均分別能砍進23.3分與20.3分，此外兩人除了進攻外，更能有效與雙塔Jarrett Allen、Evan Mobley搭配，Mitchell與Garland場均分別都能貢獻4.5助攻與6.5助攻。
🟡NBA2024-25例行賽12月20日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：雷霆VS熱火 09:00
愛爾達ELTA.TV：公鹿VS騎士 08:30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍比賽背景
騎士是聯盟中最好的球隊，不論在場均得分與整體命中率都排名聯盟第1，且3分命中率達到誇張的4成也是聯盟第1，唯一不足的地方恐是籃板鞏固，場均能抓下43.3個籃板，僅排名聯盟第14，雖然公鹿多項團隊數據不敵騎士，但隨著在前一場擊敗西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，帶著NBA盃奪冠氣勢，勢必能讓騎士陷入苦戰。
📍數據對比
公鹿本季場均得分113分（聯盟排名第11），騎士場均得分為121（聯盟排名第1）。
公鹿本季投籃命中率為48.4（聯盟排名第7），騎士本季投籃命中率為50.4％（排名聯盟第1）。
📍雙方關鍵球員
公鹿：近期公鹿能谷底反彈的主因，不外乎就是「字母哥」Giannis Antetokounmpo穩定的表現，本季至今出戰23場，整體命中率全數超過5成，且場均能拿下32.分，是聯盟中第1名。
騎士：騎士仍是以Donovan Mitchell與Darius Garland作為進攻核心，兩人場均分別能砍進23.3分與20.3分，此外兩人除了進攻外，更能有效與雙塔Jarrett Allen、Evan Mobley搭配，Mitchell與Garland場均分別都能貢獻4.5助攻與6.5助攻。
🟡NBA2024-25例行賽12月20日賽程表：
| 對戰組合
| 時間
|
| Charlotte
| @ Philadelphia
|8:00 AM
| Milwaukee
| @ Cleveland
|8:30 AM
| Oklahoma City
| @ Miami
|9:00 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：雷霆VS熱火 09:00
愛爾達ELTA.TV：公鹿VS騎士 08:30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。