我是廣告 請繼續往下閱讀

中國近來經濟屢受重擊，不僅房價崩跌、人口生育率暴跌以及青年失業率創高等情況。財信傳媒董事長謝金河認為，中國為了阻止頹勢，更是不斷放水寬鬆貨幣，其公債殖利率持續往下走，更與日本30年的公債殖利率呈現黃金交叉，「這似乎預告日本正準備把失落30年的棒子交給中國」。謝金河今（20）日以「日本正準備把失落30年的棒子交給中國」為題撰文表示，美國聯準會（Fed）雖宣布降息1碼，將核心利率下調道4.25％到4.5%。降息雖在市場預期內，但美國聯準會主席鮑爾卻釋放出鷹派訊息，預告明（2025）年降息只會有2碼，這也意味著未來貨幣市場走向，美國核心利率維持在4%上下。謝金河指出，此消息一出，也重挫道瓊工業指數大跌超過千點，大多數股匯市都呈下跌走勢，新興市場受到的衝擊更大，對於2025年的世界經濟，也帶來許多變數。首先日本努力延緩貨幣緊縮政策，但日本10年期公債殖利率已升到1%以上，目前是1.064%，而30年期公債殖利率則是上升到2.241%，對照2016年的10年公債殖利率為負0.237%、30年公債殖利率0.127%，顯見日本公債殖利率正緩慢向上攀升。謝金河表示，中國政府經濟面臨諸多挑戰，為了阻止經濟下滑頹勢，不斷放水、寬鬆貨幣，也使得中國公債殖利率持續往下走，最顯著的就是日本30年公債殖利率與中國的30年公債殖利率呈現黃金交叉，後者跌破2%，也似乎預告日本正準備將失落的30年棒子交給中國。謝金河引用對中國經濟信心最堅定的中國經濟學家林毅夫的論點指出，他說中國經濟會以每年8%速度增長不會改變，又或是到2025年，中國GDP總量可以超過美國，以及中國絕對不會掉入日本泡沫經濟覆轍。但數據上來看，中國現在的經濟成長率勉強保5%，GDP總量超過美國的時間不斷向後延到2035年，就連30年公債殖利率，都與日本呈現黃金交叉。謝金河表示，日本走過的路，現在中國正一步步跟進，數字正告訴世界未來的新變化。