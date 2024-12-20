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▲三商炸雞「買6送6」！咔啦雞柳條「買一送一」聖誕吃到跨年。（圖／三商餐飲提供）

▲「三商炸雞」全台13家門市犒賞肉肉控優惠。（圖／三商餐飲提供）

▲21Plus「1元加購」放大優惠。（圖／21Plus提供）

▲21Plus祭出兩種套餐可用1元優惠加購炸雞或烤雞及飲料。（圖／三商餐飲提供）

年底遇上年末該要怎麼省荷包？三商炸雞「33歡樂餐」限時55折優惠，炸雞「買6送6」、咔啦雞柳條「買一送一」，超狂優惠從聖誕吃到跨年！21Plus竟推出1元加購「香脆炸雞 x 2＋蜂蜜綠茶 x 2」優惠一次整理。三商炸雞推出超值「33歡樂餐」優惠！即日起至2025年1月2日，凡內用與外帶購買6塊炸雞桶免費贈送「酥炸棒腿6隻」特價333元（原價539元）；因應聚餐需求祭出兩組特價599元（原價1078元）立享55折優惠。而且炸雞桶提供原味及辣味兩種選擇、贈送的6隻酥炸棒腿還有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司三種口味可選，外送不適用。而三商炸雞新推出「咔啦雞柳條」，慶祝新品上市，即日起至2025年1月2日，放送「咔啦雞柳條買一送一」特價139元（原價298元）。讓肉肉控們開吃炸雞優惠，從聖誕節吃到跨年。而三商i美食卡會員還有專屬優惠，即日起至2025年1月3日，可使用5點兌換專屬優惠券，「33歡樂餐」買6塊炸雞桶免費贈送「酥炸棒腿6隻」特價323元（原價539元）比別人多省10元；「咔啦雞柳條買一送一」特價139元（原價298元）比一般優惠再折10元。21Plus祭出超狂優惠！12月26日至2025年1月21日推出1元放大術，購買21香草烤雞，即可以1元加購「香脆炸雞 x 2＋蜂蜜綠茶 x 2」相當於原價220元約64折優惠；購買香草烤半雞+蜂蜜綠茶(M)，也可以用1元加購「21香草烤雞腿＋蜂蜜綠茶(M)」約原價160元65折優惠。