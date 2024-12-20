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38歲的江小姐近半年來頻繁發燒，皮膚也冒出紅斑，而且經常倦怠無力，體重也明顯下降，後續更出現巨額網購消費等躁狂、妄想的症狀，就醫後，發現沒有感染問題，而是紅斑性狼瘡合併中樞神經影響，經規律使用免疫調節藥物後，狀況大有改善，已重回便利商店的工作崗位。台北市立聯合醫院忠孝院區風濕免疫科主治醫師賴佩幸說，紅斑性狼瘡症狀多樣化，除了臉上可能出現蝴蝶狀紅斑，因此俗稱「蝴蝶病」之外，患者也可能有光敏感、口腔潰瘍、盤狀丘疹、關節痛或關節炎、腎功能異常、神經異常如痙攣與精神病、血液異常、免疫異常等問題，診斷並不容易，且江小姐平日忙於小夜班的吃重工作，出現相關症狀後，並未儘速到醫療院檢查，因此拖了近6個月才確診。紅斑性狼瘡致病原因至今仍未明確，但與患者的免疫系統異常，產生自體抗體攻擊全身細胞有關， 常引發多重器官問題，平均每 10 萬人有 20~70人發病，女性比例約為男性 10 倍，且多發生於青春期至40多歲的育齡女性。賴佩幸表示，風濕免疫科相關疾病其實非常多元，且涵蓋醫學各專科範疇，除了紅斑性狼瘡之外，其他如乾燥症、硬皮症等，治療也較為棘手，例如42歲林小姐，多年前被診斷為乾燥症，近期頻繁咳嗽，且不時感到疲倦，即便接受抗生素治療，狀況仍未改善。林小姐後來到風濕免疫科評估，認為是自體免疫間質性肺炎合併腎小管間質性腎炎，使用免疫調節藥物治療後，終於得以恢復健走的習慣，並成功重返職場。此外，74歲王阿姨過去被診斷為硬皮症合併間質性肺炎，但近3個月來經常喘不過氣，在風濕免疫科、心臟科與胸腔科跨團隊合作下，才診斷有嚴重肺高壓，接受免疫調節藥物與肺高壓藥物治療後，已從原本接近呼吸衰竭的狀況大幅改善，順利出院後，復原狀況持續良好。賴佩幸提醒，民眾若出現慢性發燒、持續皮疹、冬季出現手指變色等雷諾氏症現象，都不能輕忽風濕免疫相關疾病的可能性，而近年來風濕免疫科有許多新藥發展，透過及早治療、積極遵從醫囑服藥並回診，才可望使發炎疾病更趨穩定。