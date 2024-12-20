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疾病管制署今（20）日公布國內今(2024)年首例境外移入萊姆病確定病例，為60多歲法國籍男性，個案今年5月至10月至法國，自述9月中旬在法國被蜱蟲叮咬後，腿部出現紅疹。個案來臺後因大腿紅疹情形未改善，12月上旬就醫，經醫師通報採檢驗，確認感染萊姆病。個案潛伏期間具法國旅遊史，且於自述自法國來臺前遭蜱蟲咬傷，研判感染地為法國。個案目前服用抗生素治療中。疾管署統計，我國自2015年至2024年迄今累計12例確定病例(每年介於0-3例)，均為境外移入病例，感染國家以美國7例(占58.3%)為多，其餘為瑞典、英國、法國等歐洲國家。另依據世界衛生組織(WHO)資料顯示，全球今(2024)年截至10月累計報告超過1331萬例病例，近1萬例死亡病例，為有記錄以來疫情最嚴重之一年。疾管署指出，我國鄰近及東南亞國家疫情持續，且於我國發生境外移入病例，其中菲律賓、馬來西亞及新加坡病例數高於近年同期，中國廣東省近1週新增180例病例；美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告逾1270萬例，以南美洲巴西逾1002萬例為多，另墨西哥、哥倫比亞、巴拉圭及秘魯等國疫情亦為嚴峻。疾管署說明，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。萊姆病潛伏期為3至30 天（平均約7天），70%至80%感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。疾管署提醒，國際萊姆病近年疫情上升，且分布區域有擴散趨勢，呼籲民眾至野外踏青或前往流行地區時應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑；返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物。疾管署建議，如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。如出現疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。