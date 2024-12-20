我是廣告 請繼續往下閱讀

灰熊今天在主場以144：93打爆勇士，狂勝51分，且封鎖勇士頭號射手Stephen Curry讓他只拿2分寫生涯最慘紀錄，而今天發展聯賽剛好有比賽，河村勇輝無緣隨灰熊出戰NBA賽事，但他也在發展聯盟狂砍生涯新高的27分，是今夏旅美以來的代表作。23歲的河村勇輝今夏和灰熊簽下雙向合約，在NBA和發展聯賽來回出場，儘管目前他在NBA上場時間不多，但都會隨隊，今天碰上兩聯盟都有賽事，河村勇輝相隔17天回到發展聯盟的曼菲斯疾行先發出賽。今天首節，河村勇輝在開賽20秒就突破上籃轉身跳投拿下球隊首分，第一節他出賽9分鐘就拿下10分、2助攻，5次出手全命中，只可惜次節4次三分外線出手都落空，上半場打完貢獻全隊最高12分。河村勇輝上半場還有次美技，抄截後獨自快攻切入，面對身6呎5吋（約196公分）的Chris Duarte，飛身上籃放進兩分，表現相當精彩。易籃後，河村勇輝重新找回準心，並與隊友連線，一次中線長傳給隊友直接灌籃，曼菲斯疾行在下半場擺脫雙位數落後，一度追平，可惜終場仍以104：109敗給公牛的發展聯盟球隊。河村勇輝今天先發出賽34分鐘，18投11中，可惜三分球5投0中，繳出27分、6助攻、5籃板，為全隊最佳，也是他赴美以來的生涯新高。