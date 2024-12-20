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全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心，昨大火釀9死8傷，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查，透露起火點到門口距離非常遠，且現場有太多易燃物，起火到全面燃燒的時間非常短，導致牆上包覆泡棉的3樓夾層死傷最嚴重。萬榮富今（20）日上午到全聯倉儲火災現場勘查，他表示建物內還是煙霧瀰漫，有些地方還在冒煙、溫度非常高，因此無法深入，但舉目所見「非常嚴重、走道非常慘，員工要逃生有困難」。尤其是死傷最嚴重的三樓夾層，泡棉等保溫材料包覆在牆上，一遇高溫就燒到熔掉，加上工人距建築物出口非常遠，根本難以逃生。萬榮富說，廠房內焊接時由於火星會跳，施工遠離易燃物、包覆附近物品做好保護措施是基本的SOP。加上施工現場挑高又密閉，一旦發生火災會有煙囪效應，不完全燃燒就會逃生困難。萬榮富表示，火場已經燒到看不出原本樣貌，要進行現場判斷非常困難，職安署現階段會從承攬樣態和工安意外有沒關聯，進行初步判斷，目前已知該工程「包了非常多包」，加上檢調約詢，有些雇主無法第一時間找到，後續有待勘驗釐清。但依消防局判定，隔熱材及施工管理有很大落差，平行包共同作業管理也沒有善盡責任，若有違反職安法，最高罰60萬元，其他包括刑法上的責任「一定是免不了的」。年關將屆，許多工地忙著趕工，很容易出現危險的作業方式。萬榮富表示，今年國內發生多起重大工安事件，行政院擬透過修法改善，承攬管理尤其是重中之重。他表示源頭管理非常重要，工程設計規劃和施作往往是不同單位，若設計時沒將安全元素加在裡面，卻要建商擔起設計不完全的責任，並不合理，因此業主應編列必要的安全經費供承造商運用。其次是在教育訓練之外，現場人員操作不當造成工安意外，個人應加入裁罰，他表示工地狀況瞬息萬變，若管理面沒有做好，危害會很大。