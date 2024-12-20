詹皇生涯上場總時間超越「天勾」賈霸！洛杉磯湖人老大哥「詹皇」LeBron James，今（20）日出戰沙加緬度國王，上半場出賽17分鐘後，讓詹皇的生涯總上場時間來到57,454分鐘，超越原紀錄保持人「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為聯盟史上出賽時間最多的球員。
連2年超越賈霸紀錄 出賽場次是下個目標
在和國王的比賽開打前，詹皇累積上場分鐘數為57,437分鐘，距離首位的Kareem Abdul-Jabbar只有17分鐘之差。本場已先發出賽的詹皇，在第二節累積上場達到17分鐘，正式超越Kareem Abdul-Jabbar紀錄，成為NBA史上出賽時間最多的球員。
值得一提的是，詹皇在去年2月初，才超越他的生涯得分紀錄，登頂成為NBA新科的歷史得分王，並且僅花費19個賽季，比Kareem Abdul-Jabbar的20年生涯還快。而在出賽時間排行榜上，位居第3的是Karl Malone的54,852分鐘、第4則是「德國坦克」Dirk Nowitzki的51.369分鐘。
雖然詹皇成為總出賽時間最多的球員，但距離出賽場次最多的球員，仍還有一段距離。該紀錄是由波士頓塞爾提克的Robert Parish所保持，他在NBA效力長達21個球季，累積出賽1,611場，而詹皇為1,516場，若能保持健康，有望在未來刷新紀錄。
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在和國王的比賽開打前，詹皇累積上場分鐘數為57,437分鐘，距離首位的Kareem Abdul-Jabbar只有17分鐘之差。本場已先發出賽的詹皇，在第二節累積上場達到17分鐘，正式超越Kareem Abdul-Jabbar紀錄，成為NBA史上出賽時間最多的球員。
值得一提的是，詹皇在去年2月初，才超越他的生涯得分紀錄，登頂成為NBA新科的歷史得分王，並且僅花費19個賽季，比Kareem Abdul-Jabbar的20年生涯還快。而在出賽時間排行榜上，位居第3的是Karl Malone的54,852分鐘、第4則是「德國坦克」Dirk Nowitzki的51.369分鐘。
雖然詹皇成為總出賽時間最多的球員，但距離出賽場次最多的球員，仍還有一段距離。該紀錄是由波士頓塞爾提克的Robert Parish所保持，他在NBA效力長達21個球季，累積出賽1,611場，而詹皇為1,516場，若能保持健康，有望在未來刷新紀錄。