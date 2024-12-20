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詹皇生涯上場總時間超越「天勾」賈霸！洛杉磯湖人老大哥「詹皇」LeBron James，在和國王的比賽開打前，詹皇累積上場分鐘數為57,437分鐘，距離首位的Kareem Abdul-Jabbar只有17分鐘之差。而在出賽時間排行榜上，位居第3的是Karl Malone的54,852分鐘、第4則是「德國坦克」Dirk Nowitzki的51.369分鐘。雖然詹皇成為總出賽時間最多的球員，但距離出賽場次最多的球員，仍還有一段距離。