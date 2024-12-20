▲順仁兄弟會捐贈消防Z-1手持式熱像儀6台，給第八救災救護大隊水湳分隊(圖／柳榮俊攝2024.12.20)

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「盡一份心、守護打火英雄」台中市順仁兄弟會今(20) 日捐贈消防Z-1手持式熱顯像儀6台及義消執勤受傷慰問金15萬元，給第八救災救護大隊水湳分隊，由創會長議員賴順仁、順仁兄弟會長徐乙寶等人親自捐贈，第八大隊長蔡昭霖受贈，並回贈感謝狀，感謝順仁兄弟會發揮大愛，捐助消防救難器材。第八大隊長蔡昭霖表示，感謝議員賴順仁、順仁兄弟會長期協助消防救災器材，提昇搶救品質及消防員安全，對於順仁兄弟會投入各項公益不落人後，拋磚引玉，讓社會更多人關心防災、救災安全。蔡昭霖指出，時代進步的同時消防人員面臨的災害現況也更多樣化，也因此個人裝備的升級也變得極其重要，為提升消防人員執行搶救任務效率及安全，現場救災人員個人救災用熱顯像儀能使消防人員更容易的判別災害現場狀況便而擬定策略應對，在完全黑暗和煙霧中進行觀察，成為消防員的眼睛，有助於拯救生命、提高搶救及搜救上的效率並能保護消防人員安全。議員賴順仁在捐贈儀式上表示，順仁兄弟會深刻體會消防局人員為保障市民生命財產安全所付出的辛勞，於是在月例會上會長徐乙發起捐贈熱顯像儀獲得誼兄弟的共鳴，共同集資購買消防Z-1手持式熱像儀6台約30萬元，希望透過捐贈活動能發揮「拋磚引玉」的效果，讓更多社會大眾了解到第一線消防員所面臨的挑戰，並鼓勵大家一起支持偉大的消防人員。消防局說，順仁兄弟會捐贈個人救災用熱顯像儀，擁有雙攝影機設置，為消防員提供熱成像和視覺成像功能，即使在能見度較低的條件下，這項獨特的功能也能實現快速、準確的決策。溫度測量範圍為 -20°C 至 550°C（-4°F 至 1022°F），使消防員能夠準確評估溫度變化並確定需要關注的關鍵區域。具有 25 Hz 影像頻率，提供即時熱成像，確保關鍵操作期間順利、準確的監控。連續運行時間長達 6 小時，可確保在現場長時間運行，並在最重要的時候提供可靠的性能。消防局進一步表示，每年極力於宣導防災意識外，因應時代變化也必須提升消防人員救災能量，裝備的更新也是重要的環節之一，藉此能提升救災成效也能保護各位消防弟兄，資源有限且寶貴，因此十分感謝順仁兄弟會，對於消防工作的支持與鼓勵，盼此善舉能讓各界看見，增進大家對消防工作的認知且知其重要性，藉著彼此的鼓勵與幫忙讓台中更加進步。