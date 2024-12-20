日本藝術家奈良美智YOSHITOMO NARA巨型繪畫《朦朧潮濕的一天》巡台之行第三站：跟著朦朧潮濕的一天去屏東，於今（20）日登場，將展至2025年5月25日，地點在屏東美術館。奈良美智以《朦朧潮濕的一天》畫作為核心開啟的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫，早於2023年在高雄內惟藝術中心開啟為期10年的巡迴計畫。而本檔2024年底最新展出地點在「屏東美術館」，將延續澎湖站展品，包括素描、陶器、攝影作品，同樣可免費參觀，《NOWnews今日新聞》整理此次亮點、線上預約方式等資訊一次看。
屏東縣政府提到，此次「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展件有繪畫作品《朦朧潮濕的一天》、陶器、素描及攝影等作品，同時也將在屏東美術館鄰近的屏東演武場設置周邊商品銷售點，販售海報、明信片、托特包、手機殼等商品。
🟡奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」相關資訊
📍日期：12月20日至2025年5月25日，周一及國定假日休館
📍時間：09:00至17:30
📍地點：屏東美術館202展覽室，屏東縣屏東市中正路74號
📍周邊商店：屏東演武場，屏東縣屏東市公園路28號
🟡奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」必看亮點
📍亮點一、巨型繪畫作品《朦朧潮濕的一天》、陶器作品、素描及攝影作品
藝術家奈良美智此次「跟著朦朧潮溼的一天去旅行」是一個長達十年的計劃，《朦朧潮濕的一天》是奈良美智一邊想像著台灣一邊創作出來的。對他來說，台灣是天氣溫暖的南國，人情也很溫暖，他就是懷著這樣對台灣的感覺，畫出了這幅畫。
而這次屏東站展覽主視覺透過車廂窗景變化，呈現出跟著《朦朧潮濕的一天》一起旅行的意象，以「山」、「海」、「星空」景緻帶出墾丁的沙灘、大武山壯麗景色，以及屏東的璀璨星空。 此次將延續澎湖站展品，包含巨型繪畫作品《朦朧潮濕的一天》、陶器作品、素描及攝影作品等。
📍亮點二、屏東站獨家空間設計
這次展館空間由負責主視覺的吉林垣有限公司，特別在美術館白盒子般的空間裡，營造出有如「家」一般的氛圍，有著奈良美智與展品一起「回家」的概念，也代表奈良美智的創作與屏東這片土地的風土人情在此交融。
🟡奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」如何預約
奈良美智「朦朧潮濕的一天」在台巡迴展，從第一站內惟藝術中心起就是「免費參觀」，採提前線上預約制，預約這裡去（按此）。
📍預約規則：
一、開館日開放七個場次線上預約，開放時間為9:00、10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00。
二、參觀日線上預約截止時間於前2日停止受理，意即須於「欲看展日」的至少前2日前預約，舉例若想要於2月1日參觀，需於1月29日進行線上預約。
三、1個人可線上預約9位入場，每場次參觀時間為40分鐘並開放30人入場。（3歲以上幼兒需計入參觀人數內）
四、預約參觀者請提早10分鐘至屏東美術館202展覽室外服務櫃台報到。現場保留10分鐘，逾時逕予取消參觀資格，由現場候補者依序遞補。
五、線上預約之後收到系統發送之「審核通過信函」才算完成預約程序，入場時需出示上述「審核通過信函」讓現場工作人員確認，始可入場。
六、現場也不定開放無提前預約者可當日參觀，需先至展場外服務櫃台等待候補，主辦單位依現場參觀人數現況進行遞補安排。
🟡奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」周邊商品
屏東站將在美術館附近的「屏東演武場」設置周邊商品銷售點，販售海報、明信片、托特包、手機殼等商品，民眾可於欣賞展覽後，就近購買奈良美智周邊產品。
🟡2024-2025年奈良美智駐村計畫
「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展後，奈良美智還將前往潮州駐村，更將履行與伊誕·巴瓦瓦隆的約定，前往三地門拜訪，適逢伊誕·巴瓦瓦隆《cemikel迴返：Kacalisian藝術村部落、駐村藝術家聯展》期間，喜歡奈良美智的民眾，也可期待台日藝術家交流後，會激盪出什麼不一樣的火花。
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🟡奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」相關資訊
📍日期：12月20日至2025年5月25日，周一及國定假日休館
📍時間：09:00至17:30
📍地點：屏東美術館202展覽室，屏東縣屏東市中正路74號
📍周邊商店：屏東演武場，屏東縣屏東市公園路28號
🟡奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」必看亮點
📍亮點一、巨型繪畫作品《朦朧潮濕的一天》、陶器作品、素描及攝影作品
藝術家奈良美智此次「跟著朦朧潮溼的一天去旅行」是一個長達十年的計劃，《朦朧潮濕的一天》是奈良美智一邊想像著台灣一邊創作出來的。對他來說，台灣是天氣溫暖的南國，人情也很溫暖，他就是懷著這樣對台灣的感覺，畫出了這幅畫。
而這次屏東站展覽主視覺透過車廂窗景變化，呈現出跟著《朦朧潮濕的一天》一起旅行的意象，以「山」、「海」、「星空」景緻帶出墾丁的沙灘、大武山壯麗景色，以及屏東的璀璨星空。 此次將延續澎湖站展品，包含巨型繪畫作品《朦朧潮濕的一天》、陶器作品、素描及攝影作品等。
📍亮點二、屏東站獨家空間設計
這次展館空間由負責主視覺的吉林垣有限公司，特別在美術館白盒子般的空間裡，營造出有如「家」一般的氛圍，有著奈良美智與展品一起「回家」的概念，也代表奈良美智的創作與屏東這片土地的風土人情在此交融。
🟡奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」如何預約
奈良美智「朦朧潮濕的一天」在台巡迴展，從第一站內惟藝術中心起就是「免費參觀」，採提前線上預約制，預約這裡去（按此）。
📍預約規則：
一、開館日開放七個場次線上預約，開放時間為9:00、10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00。
二、參觀日線上預約截止時間於前2日停止受理，意即須於「欲看展日」的至少前2日前預約，舉例若想要於2月1日參觀，需於1月29日進行線上預約。
三、1個人可線上預約9位入場，每場次參觀時間為40分鐘並開放30人入場。（3歲以上幼兒需計入參觀人數內）
四、預約參觀者請提早10分鐘至屏東美術館202展覽室外服務櫃台報到。現場保留10分鐘，逾時逕予取消參觀資格，由現場候補者依序遞補。
五、線上預約之後收到系統發送之「審核通過信函」才算完成預約程序，入場時需出示上述「審核通過信函」讓現場工作人員確認，始可入場。
六、現場也不定開放無提前預約者可當日參觀，需先至展場外服務櫃台等待候補，主辦單位依現場參觀人數現況進行遞補安排。
🟡奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」周邊商品
屏東站將在美術館附近的「屏東演武場」設置周邊商品銷售點，販售海報、明信片、托特包、手機殼等商品，民眾可於欣賞展覽後，就近購買奈良美智周邊產品。
🟡2024-2025年奈良美智駐村計畫
「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展後，奈良美智還將前往潮州駐村，更將履行與伊誕·巴瓦瓦隆的約定，前往三地門拜訪，適逢伊誕·巴瓦瓦隆《cemikel迴返：Kacalisian藝術村部落、駐村藝術家聯展》期間，喜歡奈良美智的民眾，也可期待台日藝術家交流後，會激盪出什麼不一樣的火花。