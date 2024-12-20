林威助領富邦悍將2教練赴日研習！富邦悍將今（20）日宣布，由球隊新任新任副領隊兼任農場主管林威助，帶領投手教練林正豐、體能教練陳柏穎以及翻譯，前往日本千葉Next Base訓練中心研習交流。日前富邦教練團出現大異動，有5名教練離隊，領隊林華韋曾表示會請林威助協力尋找新的日籍教練，或許此行還有其他潛在目的。
盼赴日學習助富邦成長 身負找新教練的任務
球季尾聲，富邦聘請執教經歷豐富的林威助教練，出任球團副領隊、二軍農場主管一職，對於新接下的職務，林威助當時表示：「想從另一個角度幫助球隊，主要是要協助年輕球員成長，然後在二軍基地做一個適合的規劃，協助年輕球員規劃。」
球團也在今日宣布，將由林威助領軍，帶領投手教練林正豐 、體能教練陳柏穎、翻譯方均立，前往日本千葉Next Base訓練中心研習交流。林威助表示：「希望兩位教練可以學習到日本最新運科訓練技術，回來給予悍將球團整體更多幫助，另外也會洽談長期球員訓練合作，一起幫助悍將整體更加進步。」
此外，富邦先前教練團成員做出調整，包含2位本土教練丘昌榮、劉家豪，還有3名日籍教練垣內哲也、稻田直人、酒井光次郎都確定離隊。媒體報導指出，富邦有意再尋找其他日籍教練，領隊林華韋也透露有請林威助協助找尋，或許也和此行赴日交流有所關聯。
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球季尾聲，富邦聘請執教經歷豐富的林威助教練，出任球團副領隊、二軍農場主管一職，對於新接下的職務，林威助當時表示：「想從另一個角度幫助球隊，主要是要協助年輕球員成長，然後在二軍基地做一個適合的規劃，協助年輕球員規劃。」
球團也在今日宣布，將由林威助領軍，帶領投手教練林正豐 、體能教練陳柏穎、翻譯方均立，前往日本千葉Next Base訓練中心研習交流。林威助表示：「希望兩位教練可以學習到日本最新運科訓練技術，回來給予悍將球團整體更多幫助，另外也會洽談長期球員訓練合作，一起幫助悍將整體更加進步。」
此外，富邦先前教練團成員做出調整，包含2位本土教練丘昌榮、劉家豪，還有3名日籍教練垣內哲也、稻田直人、酒井光次郎都確定離隊。媒體報導指出，富邦有意再尋找其他日籍教練，領隊林華韋也透露有請林威助協助找尋，或許也和此行赴日交流有所關聯。