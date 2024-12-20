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▲富邦悍將球團日前宣佈，聘請執教經歷豐富的林威助教練，出任悍將球團副領隊、二軍農場主管一職。（圖／記者陳云茹攝）

林威助領富邦悍將2教練赴日研習！日前富邦教練團出現大異動，有5名教練離隊，領隊林華韋曾表示會請林威助協力尋找新的日籍教練，或許此行還有其他潛在目的。球季尾聲，富邦聘請執教經歷豐富的林威助教練，出任球團副領隊、二軍農場主管一職，對於新接下的職務，林威助當時表示：「想從另一個角度幫助球隊，主要是要協助年輕球員成長，然後在二軍基地做一個適合的規劃，協助年輕球員規劃。」林威助表示：「希望兩位教練可以學習到日本最新運科訓練技術，回來給予悍將球團整體更多幫助，另外也會洽談長期球員訓練合作，一起幫助悍將整體更加進步。」此外，富邦先前教練團成員做出調整，包含2位本土教練丘昌榮、劉家豪，還有3名日籍教練垣內哲也、稻田直人、酒井光次郎都確定離隊。