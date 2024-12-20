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▲韓國政治中心青瓦台。（圖／美聯社／達志影像）

韓國短命戒嚴風波發生至今2個多禮拜，在尹錫悅拒絕下台、國會通過彈劾案後，已演變成總統人馬與在野黨、檢調單位的攻防戰。除了政治攻防外，尹錫悅身邊圍繞的多位「法師」也掀起外界關注，韓國歷任總統時常與風水巫蠱傳聞掛鉤，前總統金大中還曾開棺遷葬祖墳改運，韓國領導人與超自然「薩滿之力」之間剪不斷的關係，也成為韓國特殊現象。尹錫悅身邊的3位「法師」分別是「明道士」明泰均，「建晉法師」全成培，「天公」李天公，其中明泰均深陷第一夫人金建希的獻金醜聞，在戒嚴前就被檢方拘留調查。金建希被爆出多次給予現金要求明泰均幫幫尹錫悅，據傳明泰均曾替金建希解夢，準確預言尹錫悅會當選總統，因此深受金建希信賴。全成培則是在戒嚴後落難，被檢方拘捕調查，懷疑他非法收受政治獻金。3位法師中唯一還未捲入官司的李天公，曾建議尹錫悅將總統府遷至龍山，以躲避青瓦台魔咒，還預言尹錫悅會成為統一北韓的首位「大韓總統」，但考慮到尹錫悅目前處境，李天公的遷府之策似乎沒有奏效，預言實現的可能性也不大。《韓聯社》報導整理歷代韓國政治領袖的薩滿、風水秘聞如下：曾召見一位貌美巫女占卜未來，巫女預言當時因避難逃離王宮的明成皇后將會在8月重新登上尊貴之位，結果預言真的應驗，明成皇后於是賜名巫女為「真靈君」，巫女在宮中地位大增，自稱是關羽的女兒，還在宮外的東小門洞修建關羽祠堂，祠堂門庭若市，每天都充滿了想要巴結巫女的人。於1972年10月17日宣布戒嚴，據悉，這日子是青瓦台北岳山一帶一位靈驗的占卜師所定下，巧合的是，1969年10月17日也是朴正熙就三選修憲進行國民投票的日子。是軍人出身，但也篤信巫術。他以融合巫術的傳統文化振興為名，發起了「國風81」運動，試圖藉此鞏固政權的正統性。據悉，當全斗煥不得不結束獨裁統治，開放總統直接選舉時，投票日12月16日是青瓦台附近青雲洞的一位道士所言，道士預言16日和17日這兩天中選一天投票，全斗煥屬意的接班人盧泰愚都會當選，最終預言也果真應驗。則是首位開棺遷葬祖先墓地的韓國總統，金大中在大選中陸續敗給朴正熙，盧泰愚、金泳三，於是找來「六觀道士」孫錫宇，開棺遷葬父親與母親墓地，讓父母重新合葬至龍仁市峰里山，金大中也搬家改住至鼎鉢山。父母遷葬兩年後，金大中終於順利登上權力巔峰。《朝鮮日報》也在專欄批評韓國的「法師治國」怪現象，指出這些被奉為「大師」的人士其實都與真正的佛教宗派無關，自詡國師招搖撞騙，宗教人士在近代以前很受民間尊重，這些與佛教無關的「巫師們」不應再肆意妄為。