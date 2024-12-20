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▲阿達跟Lulu曾有過一段情，分手後仍相當有默契。（圖／翻攝自YouTube 夜市王）

美食競賽節目《夜市王》討論度不斷，最新一集中以「牛肉」為主題，主持人阿達問Lulu吃牛排習慣配黑胡椒醬還是蘑菇醬，Lulu秒答：「我現在只敢吃黑胡椒，因為我怕兩份蘑菇。」自嘲今年6月在金曲獎上唱〈蘑菇濃湯〉，被青峰退追，阿達秒懂回：「這幾年過得有點辛苦是不是。」《夜市王》第5集以牛肉為主題，許多夜市都端上又嫩又多汁的牛排，配上獨門醬料令人垂涎三尺，阿達順勢問Lulu：「妳吃牛排習慣配黑胡椒醬還是蘑菇醬？」Lulu秒答：「我現在只敢吃黑胡椒，因為我怕兩份蘑菇。」阿達秒懂她想自嘲的哏，馬上接話：「這幾年過得有點辛苦是不是。」事實上，Lulu在6月金曲獎時，選擇演唱〈蘑菇濃湯〉做為開場表演，但因為這首歌被青峰抵制，結果Lulu此舉似乎惹青峰不是很開心，還因此退追她的社群平台。Lulu之前出席活動時也曾回應過這個問題，相當平常心看待，「我每次做典禮都是戰戰兢兢，但很多事情不可控，只求問心無愧，這個工作太難了，沒辦法控制別人怎麼想，我真的盡力了。」