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昔日灰狼狀元Karl-Anthony Towns本季前被交易到尼克，今天首度回到明尼蘇達州，對上老東家毫不手軟，轟下全場最高32分20籃板6助攻，加上砍進5顆三分球，創下NBA史上首人紀錄，終場率尼克以133：107中斷灰狼2連勝。Towns轉戰尼克後幾乎沒有適應期，開季第4戰對陣熱火就轟下44分，本季場均24.8分高於生涯場均得分，今天面對前東家，Towns也不留情面，出賽37分鐘，12投10中，包含三分球5投俱中，攻下全場最高32分，外帶20籃板、6助攻。據數據媒體「StatMuse」統計，Towns成為史上首位，單場至少拿下30分、15籃板、5助攻、砍進5顆三分球的球員，正負值高達+31。此役過後尼克以17勝10負高居東區第3。灰狼則以14勝12負排西區第7。回到老地方Towns也表示，「我不習慣飛機降落在明尼蘇達州後，去飯店過夜，從我選秀被挑中後，這種事就沒發生過，所以我是住在家裡。我想了很多，總覺得要在標靶中心走客隊通道很怪，我當然想念這裡，我在這裡待了9年，我把這稱為家已經很久了。」也強調昔日隊友仍是兄弟。