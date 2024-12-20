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▲Rolling Books提供書籍給少數族裔。（圖／Rolling Books提供）

▲Rolling Books堅信，無論人們來自哪裡，閱讀的權利都應該無遠弗屆。 （圖／Rolling Books提供）

▲在周日亦會組織義工團隊也會前往金鐘和旺角，為外籍家庭傭工提供免費書籍。（圖／Rolling Books提供）

▲Rolling Books還有與志工組織 Maharlika Bliss合作，把在香港收集的英文童書，轉送到菲律賓當地一些地區及學校轉贈予學童。（圖／Rolling Books提供）

在香港這座繁忙的都市中，閱讀或許常被視為一種奢侈的消遣。但對於Rolling Books創辦人莊國棟（James Chong）來說，閱讀是一種基本權利、一扇通往認識自我與社會連結的大門。作為香港的社會企業，Rolling Books不僅推廣閱讀文化，更專注於為邊緣群體帶來閱讀的溫暖，讓書籍成為促進共融的橋樑。Rolling Books成立於2018年，致力於將閱讀推廣的有趣點子，帶進小學校園並關愛社區。隨著服務的深入，James逐漸發現社會中尚有許多被忽視的群體，如少數族裔、難民家庭和外籍家庭傭工。這些群體不僅面臨語言和文化上的障礙，亦較少有機會接觸閱讀資源。James表示：「我們過往推廣閱讀，大多集中於華人社區內，而我們身邊的少數族裔朋友、外籍家庭傭工，甚至滯港的難民家庭兒童，相對較少得到閱讀的資訊及鼓勵，沒有被邀請參與在閱讀之中。我們Rolling Books的信念，是要令閱讀更通達 (Make Reading Accessible) ，將書本帶給喜歡書的人。」除了深入社區和學校舉辦各式活動讓小朋友建立終生的閱讀習慣，Rolling Books亦致力促進社區二手書流轉，收集優質的二手書，以免費或非常實惠的價格提供給有需要的家庭，把書送到每位愛書的人手上。在過去一個月，他們捐贈了約 1,000 本書籍到三間在香港服務難民家庭的機構，透過書籍傳遞快樂、希望和知識。Rolling Books堅信，無論人們來自哪裡，閱讀的權利都應該無遠弗屆。Rolling Books與不同機構合作，透過社會創新致力把閱讀帶到社區不同的群體，讓不同背景的孩子和成年人都能感受閱讀的樂趣和力量。例如在疫情期間與民社服務中心 (People Service Centre) 合作，在深水埗社區派發抗疫物資及透過閱讀幫助少數族裔兒童認識中文，同時亦在深水埗七份一辦館＠安所舉辦中英文書籍免費發書活動，讓不同的街坊可以選擇感興趣的書籍；此外，在周日亦會組織義工團隊也會前往金鐘和旺角，為外籍家庭傭工提供免費書籍。根據政府統計處數據顯示，香港近年外籍家庭傭工數量一直維持在30萬人以上，當中主要來自菲律賓和印尼地區，佔全港勞動人口約10%，對香港作出的莫大貢獻。在一次周日的派書活動中，Rolling Books與義工團隊分成不同小隊，用流動書車在金鐘地區向外籍家庭傭工派發了500本英文書籍。James表示這些小小的行動不僅是在推廣閱讀，亦是對在香港工作的外籍家庭傭工的一份感謝，表達對他們對香港社會貢獻的認可與敬意。Rolling Books還有與非營利志工組織Maharlika Bliss合作，把在香港收集的英文童書，轉送到菲律賓當地一些地區及學校轉贈予學童，延續童書生命。今年，他們繼續延續這個有意義的計劃，一方面組織義工活動派發書籍，同時活動後的收益將用於支援國際運費，把書送到菲律賓地區愛書的小朋友手上。Rolling Books希望在香港這座城市，無論是哪一個角落，閱讀都可以成為每個人的一部分，讓更多群體能夠享受到閱讀的樂趣。期待未來能與更多企業和非政府組織合作，將書籍和閱讀活動帶入更多社區、學校，甚至是企業和公共場所，使閱讀文化真正深入人心。