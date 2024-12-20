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▲麗寶樂園不僅有路上遊樂設施，也有水上設施吸引民眾夏天到訪遊玩，甚至還有結合Outlet，今年再度拿下台灣最強遊樂園頭銜。（圖／麗寶樂園提供）

▲台灣老街區今年前10月統計中，拿下冠軍的是位於彰化的「鹿港老街」，穿梭在巷弄中的古蹟風情，吸引將近1500萬名遊客朝聖。（圖/彰化旅遊資訊網）

▲在「國家級風景特定區」當中，奪下人氣第一的是位於彰化的「八卦山風景區」，前10月湧入595萬人造訪，打敗強敵日月潭環潭區。（圖/觀光署提供）

2024年在疫情完全過去後，可以說是台灣國旅全面復甦的一年，雖然有許多人出國遊玩，但也有更多人願意在假日走出戶外，許多觀光景點都有不錯的人潮表現，有些更是異軍突起，一口氣就殺到前段班的名次。隨著2024年即將結束，根據觀光署日前公布1至10月的最新統計人潮，然而麗寶樂園之所以受到歡迎，，由於已經是老字號遊樂園，遊客普遍認爲去太多次、設備沒有新鮮感成為最大主因，未來園區如何吸引更多遊客到來，相信是2025年的一大課題。，作為台灣第一個被指定的古蹟保存區，近幾年經營模式持續年輕化，根據觀光署1至10月的最新數據，彰化八卦山風景區早已是彰化重要地標之一，莊嚴的大佛像現場看令人感到壯觀，蓮座兩旁有門可進入內部，低層為小佛堂，2至5層則陳列佛陀一生事蹟，環境清雅恬靜，看了這麼多類型的前五名景點，明年如果也有計畫要國旅的你，也不妨參考看看台灣人現在的旅遊趨勢，每年的榜單都會異動，也會有新景點崛起被看見，就算沒有預算，不用出國台灣也能讓你玩不完的啦！