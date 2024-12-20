2024年在疫情完全過去後，可以說是台灣國旅全面復甦的一年，雖然有許多人出國遊玩，但也有更多人願意在假日走出戶外，許多觀光景點都有不錯的人潮表現，有些更是異軍突起，一口氣就殺到前段班的名次。隨著2024年即將結束，《NOWnews》也特別整理今年台灣最強遊樂園、老街以及風景區的名單，名列各分類前五名，讓大家一文看懂今年的國旅重點，以及台灣人最愛去哪裡遊玩踏青！
台灣最強遊樂園是麗寶樂園！三六九已經成時代眼淚
根據觀光署日前公布1至10月的最新統計人潮，台灣今年最強的遊樂園再度由台中「麗寶樂園」拿下，前9月就有高達481萬人到此遊玩，這也是繼去年奪下該頭銜後，今年繼續連霸。然而麗寶樂園之所以受到歡迎，不免俗還是因為不管是水上、陸上設施齊全，又位於中部地區加上結合Outlet的形式的複合型樂園，讓人可以玩完樂園又逛街吃飯，一次盡興到底，成為近年台灣最夯的遊樂園。
至於第二名及第三名則分別由高雄「義大世界（365萬人）以及台北士林「兒童新樂園（167萬人）」拿下；而過往大家最愛去的「三六九」如今黃金高峰已過，排序剛好位在第四名至第六名，分別是「新竹六福村（99萬人）」、「雲林劍湖山（65萬人）」、「南投九族文化村（57萬人）」，由於已經是老字號遊樂園，遊客普遍認爲去太多次、設備沒有新鮮感成為最大主因，未來園區如何吸引更多遊客到來，相信是2025年的一大課題。
台灣最強老街黑馬崛起！1492萬人擠進彰化鹿港老街
根據台灣觀光署1至10月最新統計人潮，台灣今年最強老街換人當！由彰化「鹿港老街」拿下，前9月竟然湧入超過1492萬人造訪，今年是首度被列入統計就直接空降排行榜第一，作為台灣第一個被指定的古蹟保存區，近幾年經營模式持續年輕化，除了有精美古宅跟街屋，也保留百年歷史的小吃、工藝商品外，也新引進許多文創商品及美食，成為一條大朋友小朋友都愛逛的老街區。
去年高雄旗山老街首度被列入統計空降冠軍，今年立刻把最強老街寶座讓出，不過前9月仍然有595萬人造訪排名第二，成績還是不錯！至於第三名至第五名，依序分別為「大溪老街（523萬人）」、「淡水老街（344萬人）」以及「九份老街（321萬人）」，其實老街類別在台灣還是受到歡迎，到第五名的九份老街都還有破300萬人的佳績。
最強國家級風景區不是日月潭！彰化八卦山風景區成最大黑馬
根據觀光署1至10月的最新數據，在「國家級風景特定區」當中，奪下人氣第一的是位於彰化的「八卦山風景區」，前10月就湧入529萬人。彰化八卦山風景區早已是彰化重要地標之一，莊嚴的大佛像現場看令人感到壯觀，蓮座兩旁有門可進入內部，低層為小佛堂，2至5層則陳列佛陀一生事蹟，環境清雅恬靜，後側是大佛殿，佛殿後方則是兩座八層寶塔，登塔可俯看彰化市景，夜晚去賞夜景更是漂亮的不像話。
值得注意的是，去年八卦山風景區連前5名都沒擠進，今年彰化觀光旅遊可以說是大豐收，不僅在老街類別斬獲第一、國家級風景特定區也是冠軍，打敗勁敵南投日月潭環潭區。至於第二名至第五名則依序為「花蓮石梯坪遊憩風景區（380萬人）」、「東部海岸富岡地質公園及加路蘭休憩區（285萬人）」、「台南北門鹽業遊憩區（233萬人）」、「南投日月潭環潭區（232萬人）」。
看了這麼多類型的前五名景點，明年如果也有計畫要國旅的你，也不妨參考看看台灣人現在的旅遊趨勢，每年的榜單都會異動，也會有新景點崛起被看見，就算沒有預算，不用出國台灣也能讓你玩不完的啦！
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根據觀光署日前公布1至10月的最新統計人潮，台灣今年最強的遊樂園再度由台中「麗寶樂園」拿下，前9月就有高達481萬人到此遊玩，這也是繼去年奪下該頭銜後，今年繼續連霸。然而麗寶樂園之所以受到歡迎，不免俗還是因為不管是水上、陸上設施齊全，又位於中部地區加上結合Outlet的形式的複合型樂園，讓人可以玩完樂園又逛街吃飯，一次盡興到底，成為近年台灣最夯的遊樂園。
至於第二名及第三名則分別由高雄「義大世界（365萬人）以及台北士林「兒童新樂園（167萬人）」拿下；而過往大家最愛去的「三六九」如今黃金高峰已過，排序剛好位在第四名至第六名，分別是「新竹六福村（99萬人）」、「雲林劍湖山（65萬人）」、「南投九族文化村（57萬人）」，由於已經是老字號遊樂園，遊客普遍認爲去太多次、設備沒有新鮮感成為最大主因，未來園區如何吸引更多遊客到來，相信是2025年的一大課題。
台灣最強老街黑馬崛起！1492萬人擠進彰化鹿港老街
根據台灣觀光署1至10月最新統計人潮，台灣今年最強老街換人當！由彰化「鹿港老街」拿下，前9月竟然湧入超過1492萬人造訪，今年是首度被列入統計就直接空降排行榜第一，作為台灣第一個被指定的古蹟保存區，近幾年經營模式持續年輕化，除了有精美古宅跟街屋，也保留百年歷史的小吃、工藝商品外，也新引進許多文創商品及美食，成為一條大朋友小朋友都愛逛的老街區。
去年高雄旗山老街首度被列入統計空降冠軍，今年立刻把最強老街寶座讓出，不過前9月仍然有595萬人造訪排名第二，成績還是不錯！至於第三名至第五名，依序分別為「大溪老街（523萬人）」、「淡水老街（344萬人）」以及「九份老街（321萬人）」，其實老街類別在台灣還是受到歡迎，到第五名的九份老街都還有破300萬人的佳績。
最強國家級風景區不是日月潭！彰化八卦山風景區成最大黑馬
根據觀光署1至10月的最新數據，在「國家級風景特定區」當中，奪下人氣第一的是位於彰化的「八卦山風景區」，前10月就湧入529萬人。彰化八卦山風景區早已是彰化重要地標之一，莊嚴的大佛像現場看令人感到壯觀，蓮座兩旁有門可進入內部，低層為小佛堂，2至5層則陳列佛陀一生事蹟，環境清雅恬靜，後側是大佛殿，佛殿後方則是兩座八層寶塔，登塔可俯看彰化市景，夜晚去賞夜景更是漂亮的不像話。
值得注意的是，去年八卦山風景區連前5名都沒擠進，今年彰化觀光旅遊可以說是大豐收，不僅在老街類別斬獲第一、國家級風景特定區也是冠軍，打敗勁敵南投日月潭環潭區。至於第二名至第五名則依序為「花蓮石梯坪遊憩風景區（380萬人）」、「東部海岸富岡地質公園及加路蘭休憩區（285萬人）」、「台南北門鹽業遊憩區（233萬人）」、「南投日月潭環潭區（232萬人）」。
看了這麼多類型的前五名景點，明年如果也有計畫要國旅的你，也不妨參考看看台灣人現在的旅遊趨勢，每年的榜單都會異動，也會有新景點崛起被看見，就算沒有預算，不用出國台灣也能讓你玩不完的啦！