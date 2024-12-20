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▲廖姓水電工頭帶兒子及另外3人一起上工，未料遭遇火劫，消防人員在3樓夾層尋獲命喪火窟5具遺體。（圖／台中市消防局提供）

台中市大肚區全聯倉儲工地昨（19）日下午發生大火，奪走9條人命，其中最後被消防隊員在3樓夾層尋獲的失聯5人，不幸罹難，據了解，這5人是廖姓水電工頭，帶兒子及其他3人一起上工，未料竟遇上火警死劫，不僅5人小組全都葬生火窟，廖姓父子也雙亡。晚間廖姓死者的家屬接到消息，立即前往沙鹿光田醫院，悲痛透露一家人住在台中霧峰，51歲廖男及年約27歲姪子，都是水電師傅，沒想到父子兩人一起上工，卻遇上意外，兩人的遺體都在3樓被找到。台中市消防局長孫福佑昨表示，消防人員在晚間7點15分，在3樓夾層一次找到5名罹難的台籍男子，研判是因所處位置是夾層、現場天花板塌陷嚴重，才導致5人難以逃生。今（20）日孫福佑受訪時再度表示，第一時間消防隊員抵達現場時，非常凌亂，且沒有任何圖資可以參考，僅能根據施工圖研判，因此搜救過程比較困難，也比較危險，因此研判，火警發生當下，濃煙及猛烈大火讓這5名工人「沒地方躲」，最後才在夾層工作區附近，一次找到5人遺體。這場惡火，讓8692坪倉儲建物全面陷入燃燒，釀成9死8傷。消防人員在3樓夾層找到5名男子、4樓找到2男1女，還有一名從3樓跳下逃生的24歲外籍男子，送醫搶救後也傷重不治，共9人罹難。目前罹難者身分陸續釐清，總計8男1女，1名越南籍，還有一名年輕外籍男子，但因無證件無法確認身分，其中7人是台灣籍，包括廖姓工頭父子。檢方20日上午進行相驗，廖姓工頭的姊姊、女兒皆有到場。據了解，家屬希望先帶廖姓父子遺體回家一趟，再轉送崇德殯儀館，廖父的姊姊、女兒也現身，最後廖男女兒在遺體上車前悲喊「爸爸上車」，現場氣氛令人鼻酸。