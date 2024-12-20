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▲中信兄弟外野手陳子豪，將與味全龍簽下一份10年總額破億的合約，老婆在IG發出限時動態，自曝帳號出現粉絲退追潮。（圖／翻攝自yangpei_0725 IG）

陳子豪老婆曝IG爆粉絲退追潮！中職史上最熱自由市場，在今（20）日迎來落幕，多隊爭相搶奪的中信兄弟重砲陳子豪，傳出將和味全龍簽下10年、總價值突破1億新台幣的巨型合約，並會成為首位從兄弟出走的FA球員。兄弟隊史共有10人提出過國內FA，包含周思齊、王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文，以及今年的詹子賢、陳子豪，兄弟在前9人都完成慰留，唯獨陳子豪最終選擇轉戰味全。和陳子豪結婚邁入第9年的老婆蓓蓓，