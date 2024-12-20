陳子豪老婆曝IG爆粉絲退追潮！中職史上最熱自由市場，在今（20）日迎來落幕，多隊爭相搶奪的中信兄弟重砲陳子豪，傳出將和味全龍簽下10年、總價值突破1億新台幣的巨型合約，並會成為首位從兄弟出走的FA球員。陳子豪老婆蓓蓓，稍早在個人IG帳號發出限時動態，自曝帳號出現「退追潮」，但她暖心表示能理解，並寫道：「留下來的謝謝你們。」
陳子豪老婆曝IG爆退追 笑稱：大家敢愛敢恨
兄弟「雙子」陳子豪、詹子賢，可以說是本季自由市場關注度最高的兩人，原先被預期可能轉戰台鋼雄鷹的詹子賢，宣布續留母隊，而陳子豪則是選擇披上龍袍，和外界預估的劇情出現出現180度的大翻轉。
兄弟隊史共有10人提出過國內FA，包含周思齊、王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文，以及今年的詹子賢、陳子豪，兄弟在前9人都完成慰留，唯獨陳子豪最終選擇轉戰味全。
和陳子豪結婚邁入第9年的老婆蓓蓓，今日早晨在個人IG發出限時動態，寫道：「粉絲爆退追，大家真很敢愛敢恨，沒事我懂，雙向奔赴的感情才有意義，留下來的謝謝你們，我們一家會繼續傳遞幸福。」應是受轉隊決定所影響。
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兄弟「雙子」陳子豪、詹子賢，可以說是本季自由市場關注度最高的兩人，原先被預期可能轉戰台鋼雄鷹的詹子賢，宣布續留母隊，而陳子豪則是選擇披上龍袍，和外界預估的劇情出現出現180度的大翻轉。
兄弟隊史共有10人提出過國內FA，包含周思齊、王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文，以及今年的詹子賢、陳子豪，兄弟在前9人都完成慰留，唯獨陳子豪最終選擇轉戰味全。
和陳子豪結婚邁入第9年的老婆蓓蓓，今日早晨在個人IG發出限時動態，寫道：「粉絲爆退追，大家真很敢愛敢恨，沒事我懂，雙向奔赴的感情才有意義，留下來的謝謝你們，我們一家會繼續傳遞幸福。」應是受轉隊決定所影響。