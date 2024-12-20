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全聯台中倉儲大火造成9死8傷慘劇，今（20）日上午，台中市消防局長孫福佑受訪時表示，消防人員出動抵達火場時，由於是施工現場，內部相當凌亂，且沒有圖資可以參考，增加搜救難度，因此出動4架空拍機及兩部「紅外線熱像儀」，協助現場指揮官定位、掌握火點，最後在3樓夾層，找到失聯的5名死者。台中市消防局長孫福佑說，消防弟兄抵達現場時，由於內部凌亂，且沒有任何圖資可以參考，僅能依據施工圖研判，因此人員可能躲匿的地方，也較難依據施工圖進行搜索，對消防隊員來說，不只非常危險也很困難。此外現場濃煙密佈，孫福佑表示，當初鎖定失蹤人員時，大部份有針對當天工區的項次，去了解員工大概在何區施作，工頭有提供在火警時，員工工作的位置，動用4台空拍機，其中2台有紅外線熱顯像儀，以及室內搜索機，提供火場內部影片，讓現場指揮官掌握明確地點，以此依據，才在工作區附近找到罹難員工。