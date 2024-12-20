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▲許多歌迷相當期待張惠妹這次大巨蛋演唱會的歌單，已經提前到大巨蛋聽漏音。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹相當重視大巨蛋演唱會，重新篩選歌單非常用心。（圖／聲動娛樂提供）

華語天后張惠妹即將在明（21）日正式登上台北大巨蛋開唱，許多歌迷都相當期待，尤其是順利買到門票的20萬名幸運粉絲，也有人已經迫不及待先到大巨蛋附近，沒想到真的碰到張惠妹在彩排，直接在門外聽漏音。張惠妹經紀人陳鎮川稍早向《NOWnews今日新聞》透露，張惠妹為了大巨蛋演唱會彩排到半夜，即使今天是音響技術修正，她還是想去盯場，且為了這場演出盡善盡美，他們也為此提前總彩，多花了2天場租。張惠妹「ASMR Maxxx」世界巡迴演唱會將從明日一路和粉絲嗨到跨年，她日前不僅先到周杰倫的演唱會上實習，近日也正式登上大巨蛋彩排。還有網友在晚上10點多經過大巨蛋，聽到張惠妹彩排開唱的聲音，發現這次張惠妹將演唱〈愛什麼稀罕〉，還有粉絲聽到稍微冷門的歌曲〈聽你聽我〉，興奮表示「哇！這是之前歌單沒有的」、「居然有這首，太感人了」、「真的沒想到可以聽到這首，我一定會大落淚。」稍早陳鎮川回應《NOWnews今日新聞》表示，張惠妹已經在大巨蛋彩排2天了，昨日進行總彩，她一路忙到半夜，還連夜在大巨蛋試了20幾套衣服。他也透露張惠妹給自己的壓力很大，因為不僅要首次面對大巨蛋這個全新舞台，尤其她又只有一個人，沒有樂隊也沒有舞者，外界都在關注她要怎麼「一夫當關」撐起這個舞台，所以她不肯放過任何彩排的機會，即使今天只有進行音響調整，張惠妹仍想到現場查看狀況。陳鎮川也透露，平常演唱會都是前一天進行總彩，不過這次大巨蛋演唱會他們昨天就提前進行總彩，因為以一般的狀況來說，如果有狀況就很難調整，他們特別為張惠妹多爭取24小時時間，希望可以讓這次的演唱會更加完美，也多花了2天的場租，若是以大巨蛋的場租來看，等於多花了上百萬元以上，不過陳鎮川直呼：「我覺得很值得！」而這次有粉絲在大巨蛋門外聽到張惠妹正在彩排〈聽你聽我〉，因為以往比較少在演唱會聽到這首歌，因此也讓人好奇，這次的歌單安排。陳鎮川表示，這次歌單和先前的場次修正了50%以上，且因為張惠妹的歌很多，不能真的說哪首歌熱門或冷門，對於每個時代的人來說都不一樣，但他們會兼顧每一個族群。至於眾人關心的〈三天三夜〉，陳鎮川也說，大巨蛋看台的震動，是一個好的建築的基本反應，建築師也說沒問題，之前在小巨蛋碰到的問題，在大巨蛋應該不會再發生。不過許多粉絲都沒有順利買到票，認為張惠妹唱5場根本不夠，仍相當期待張惠妹可以加場。而先前陳鎮川也回應，「我們公布幾場都是經過很仔細的考量的，如果當初還有空間，我們就會直接多開場次了，不會走加場的行銷方式。」