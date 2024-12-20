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基隆市警局第三分局百福派出所李姓警員，由於近期精神不濟，勤務也出現不正常狀況，警局定期辦理特定人員尿液採驗作業時，分局主動提報自檢，昨（19）日結果出爐，李員檢測呈現大麻陽性反應，後續依違反毒品危害防制條例函送基隆地檢署偵辦，市警局今（20）日開考績會予以停職調查。李姓警員現年23歲，去年警專畢業派任第三分局百福派出所服務，近期發現勤務不正常、精神不濟狀況，分局將他列為列管的風紀顧慮對象，分局主動提報自檢，尿檢結果昨天出爐，李員呈現第二級毒品大麻陽性反應，李姓警員否認有吸食大麻，訊後函送基隆地檢署偵辦。基隆警第三分局強調，分局秉持「勿枉勿縱、不庇護、不護短」之態度，全力偵辦調查，依據公務人員考績法及警察人員人事條例，予以停職處分，從重議處，後續並追究相關主（官）管考核監督不周責任。