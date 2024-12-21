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▲碧昂絲（中）當時是天命真女的主唱，更創作歌曲〈Brown Eyes〉成為經典。（圖／Destiny's Child YouTube）

▲〈戀人未滿〉MV男主角是張孝全，當時剃了平頭的他看起來也很青澀。（圖／華研國際YouTube）

單飛不解散的女子天團S.H.E由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）組成，在2001年出道，首張專輯主打歌〈戀人未滿〉一曝光就讓3人走紅，更入圍金曲最佳新人獎。但其實這首歌的原曲〈Brown Eyes〉是由美國女團「天命真女」（Destiny's Child）唱紅的。當時天后碧昂絲（Beyonce）不僅是團體的一員，更參與這首歌的詞曲創作；與中文版描寫曖昧氛圍不同，英文版歌詞接吻、牽手樣樣來，更加露骨地描述了戀愛情感。S.H.E成名曲〈戀人未滿〉英文版歌名為〈Brown Eyes〉，原版歌詞與中文版曖昧氣氛不同，內容露骨寫道，「記得那天，你第一次打電話到我家；記得那天，你第一次帶我出去玩，我們親昵相擁，雖然你我都試圖遮掩，我們都度過了美妙的一夜」，是在描寫熱戀中的情侶，其中還包含牽手、親吻、爭吵等關鍵字。而中文版歌詞靈感則源於日文：「友达以上、恋人未満」，副歌歌詞寫道：「再靠近一點點，就讓你牽手，再勇敢一點點，我就跟你走，你還等什麼，時間已經不多，再下去只好只做朋友」，展現男女曖昧期間臉紅心跳的拉扯，MV也找來男星張孝全拍攝，與S.H.E擦出心動火花，令粉絲印象深刻，時至今日仍有不少６、7、8年級生，到KTV唱歌還是會點〈戀人未滿〉來重溫當時青澀的少女情懷。回顧當初天命真女唱紅的〈Brown Eyes〉，發行日期是2001年5月，只比〈戀人未滿〉早了4個月左右。當時天命真女3名成員包含碧昂絲·諾爾斯、凱莉·羅蘭、米歇爾·威廉士，碧昂絲更和製作人沃爾特共同參與了該首歌的詞曲創作。台灣唱片公司華研國際看中〈Brown Eyes〉後，就立刻買了這首歌的翻唱版權，找來填詞人施人誠寫中文歌詞，創作出〈戀人未滿〉。中文版成品的曲調和原版幾乎一模一樣，但歌詞會從「輔導級」變成「普遍級」，其實是為了配合S.H.E當時的清純形象；如今也證明這個決策果然沒做錯，酸甜的曖昧比起轟轟烈烈的熱戀更讓人印象深刻，也把S.H.E一舉捧紅。