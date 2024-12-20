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▲蹦闆澄清自己並非黑道，孤兒出身的他4歲才被養父母領養，養父母比較疼親生的女兒，他在成長過程卻沒有感受到家庭的溫暖，於是15歲就離家賺錢。（圖／記者朱永強攝）

▲蹦闆曾在IG曬出名下房屋所有權狀。（圖／翻攝蹦闆IG）

▲蹦闆透露，他和老婆才認識5天就去算命、提親，2人一路攜手走到現在。（圖／翻攝自蹦闆YT）

《拳上2024》比賽明（21）日即將開打，最吸睛的莫過於「亞洲統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓的對決。今年才36歲的蹦闆，是伊果國外精品代購老闆，已婚並育有1子，同時也經營個人YouTube頻道，累積不少粉絲支持，他先前曾踢爆游否希一番賞涉詐騙，正義舉止獲得讚聲，《NOWnews今日新聞》也整理蹦闆上億身家的背景，讓讀者一次看。雖然充滿江湖味，但蹦闆也坦言自己並非黑道，孤兒出身的他4歲才被養父母領養，養父母比較疼親生的女兒，他在成長過程卻沒有感受到家庭的溫暖，於是15歲就離家賺錢。蹦闆當時收入大多都被母親拿走，他17歲時販售情趣用品因妨害風化而被警察盯上，之後多次進出看守所，最後被法官重判，但媽媽卻不願拿錢幫助，這讓他徹底心寒決定離開。蹦闆拚命賺錢想證明給養父母看，最終養母在臨終前向蹦闆道歉，並拜託他照顧妹妹，他也請媽媽不要擔心，一肩扛起責任。蹦闆曾透露他27歲時連摩托車都沒有，還扛著10幾、20幾萬負債，從零開始創業做代購，努力經營事業。這9年來，蹦闆名下資產光是房子就有12間，汽車有6、7輛，還有難以計算的名錶。蹦闆也公開代購致富SOP，他建議剛入行可以先從買手起家，除了能更清楚這個行業，也能在過程中體認到自己適不適合做這行。若是上班族可利用休假出國當買手，在國外工作或唸書的人更適合，「夠認真的話，做買手賺的一定比正職的高」，當買手累積資金後就可進階當代購，但需要學習更多不同層面的工作，也要承擔更多風險。蹦闆曾經為了付房貸、養公司員工及開銷，最高紀錄月花500萬，現在則會控制每個月花費不要超過200萬，因此自認還沒財富自由。他的投資方法很簡單，就是選擇保守又能看見實品的房子，只要手邊有足夠預算可以支付房子頭期款，他就會逼自己買下來，久而久之名下就累積12棟房產。蹦闆曾拍片分享和老婆的愛情故事，他之前曾交往一任女友，但周遭的人都希望他分手，正在思考「沒有女朋友怎麼辦？」時，老婆在一旁開玩笑地說「如果是我，我就嫁給你」，2人因此開始交往。蹦闆透露，他和老婆才認識5天就去算命、提親，但等到真的辦成也已過了半年，當時蹦闆以為2人半年就差不多會分手了，沒想到他們就這樣攜手走到現在。而說到蹦闆的寵妻行徑，雖然老婆是他旗下的員工，薪水也是他給的，但他其實不知道老婆薪水多少，之後才得知原來老婆月領8萬薪資，「8萬是她可以完全存起來的錢，買包包、買衣服全部跟我報帳」，讓他忍不住苦笑喊：「一個月8萬合理嗎？這叫搶了吧！」