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▲《九重紫》孟子義（右）、李昀銳（左）都將角色詮釋得相當到位。（圖／翻攝自微博）

▲孟子義（左）和李昀銳（右）年紀相仿。（圖／翻攝自微博）

2024年末爆款陸劇非《九重紫》莫屬，該劇上線後立刻受到廣大討論，首次擔當主演的孟子義、李昀銳CP感十足，原著小說、題材、演員和製作都是這齣戲爆紅關鍵，除了主演外，還有名氣十足的孔雪兒、夏之光、張萌等，替戲增添不少看點，《NOWnews今日新聞》整理出3大看點分析，不妨打開《九重紫》給寒冷的週末一點小確幸。由孟子義和李昀銳主演的古裝劇《九重紫》改編自同名小說的古偶宅鬥劇，以女主角竇昭（孟子義 飾）的成長和愛情經歷為主線。劇情從竇昭在家中艱難處境開始，她對親情失望，選擇靠自己宅鬥自保，為自殺的母親復仇。竇昭並非柔弱女子，而是獨立堅強，與宋墨（李昀銳 飾）從互不信任到結盟合作，到後來產生情愫互相救贖。該劇融合了宅鬥、經商、權謀、愛情、戰爭等多種元素。除了兩位主演之外，《九重紫》還匯集孔雪兒、夏之光和張萌等實力演員，其中孔雪兒、夏之光雖從愛豆轉型為演員，但憑藉出眾的顏值和不俗的演技，贏得了觀眾的認可。孔雪兒古裝扮相精緻，近期在多部戲劇都有亮眼的表現。夏之光飾演的紀詠，出身望族且與竇昭有深厚感情，劇中出家為僧的光頭形象也引起熱議。29歲的孟子義外型亮眼，出道以來演過不少戲劇，包括《陳情令》、《沉香如屑·沉香重華》、《我不是購物狂》等等，北京電影學院畢業的她，還被封為「北影校花」，這次她首度擔任女主角，將角色「竇昭」詮釋得鮮明、有特色，加上復仇題材，讓她成功進入「復仇大女主」之路。28歲的李昀銳，10年前因主演畢業電影《和你在一起》正式進入演藝圈，曾參加綜藝選秀節目《創造營2019》，自然的演技也讓他有許多演戲的機會，《餘生，請多指教》、《為有暗香來》都能看到他的身影，最近則是在夯劇《星漢燦爛·月升滄海》中，以毒舌卻深情的男二「袁慎（袁善見）」走紅，此次在《九重紫》中，他首度擔任男主角「宋墨」也讓觀眾看到沉寂多年的他，其實具有雄厚的實力。古裝劇百百種，但為什麼每次推陳出新，總能有幾部登上爆款排行？其中兩大因素絕對是男女主角之間的「先婚後愛」、「不打不相識」設定，用現代的用詞來講，就是雙方價值觀一致，有一定要復仇的對象，一定要復仇的原因，和權利對抗，即便是小蝦米也有對抗大鯨魚的勇氣。《九重紫》結合宅鬥、經商、權謀與愛情、戰爭，「竇昭」與「宋墨」以親結盟，互相扶持，在這樣的時局之下，感情更為真摯動人。