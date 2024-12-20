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前SBL狀元「阿飛」施顏宗、年度助攻王陳奕綸涉嫌打假球案，經彰化地檢署偵辦，前者獲得3萬賭金、再拿3000元給後者，該案今天偵查終結，檢方以2人違反運動彩券發行條例提起公訴。先前SBL傳出有球員透過地下簽賭網站組頭下注，且企圖左右比賽結果進而詐得賭金，前裕隆隊球員柯旻豪等人遭起訴，檢警擴大偵辦，發現施顏宗、陳奕綸效力彰化柏力力期間也涉入其中。起訴書指出，施顏宗與裕隆隊的柯旻豪原本就認識，在柯的引薦下認識邱姓組頭，去年4月裕隆對上柏力力隊，賽前柯透過邱姓組頭告知施顏宗、陳奕綸「認真打」、「不要輸太多」，裕隆會故意放水，配合柏力力贏球，並請施、顏2人壓低比賽節奏不要拿太多分。賽後邱男匯給施顏宗3萬元賭金，施再拿3000元給陳奕綸。檢方表示，施、陳2人犯後態度甚佳，坦承只有該場比賽因思慮不周而涉賭，今已遭SBL聯盟開除球籍、永不錄用。