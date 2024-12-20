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丹佛金塊和波特蘭拓荒者今（20）日進行例行賽交手，拓荒者後衛Anfernee Simons完成上籃絕殺，幫助球隊以126：124贏球。賽後這一球在美國知名論壇「Reddit」上受到熱議，有人直言這是「最輕鬆絕殺」，幾乎沒受到任何阻力，就目送上籃，相當有意思。這場比賽對上拓荒者，金塊打得異常艱辛，直到比賽最後時刻才追成比數，並靠著Michael Porter Jr.快攻灌籃拿下超前分。然而，之後一次漏失籃板後的犯規，讓拓荒者再度靠著罰球超前，雖然Jokic籃下硬打再次追平，但隨後Anfernee Simons切入得手，讓拓荒者取得絕殺。賽後這一回合受到外界討論，首先金塊正是在第四節開始對Simons包夾、迫使其交球，才有機會追平比分。但最後一回合卻放任他對Russell Westbrook單打，輕鬆切過取得上籃機會。同時，Westbrook該回合的防守選擇也很奇怪，沒有上身體對抗，讓Simons輕鬆長驅直入，並且又在之後賭博性的想將球拍掉、未果後讓出身位露出大空檔，讓對手有巨大出手機會。而且中鋒Jokic也沒有嘗試封阻，讓對手就這樣像一個普通回合一樣得分，葬送勝利。