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美股經歷罕見的連10跌後，週四道瓊工業指數以微漲15點作收，市場憂慮暫時紓緩，但有不少專家認為，美股向下調整可能還會持續一段時間。瑞銀發布研究報告示警，稱造成股市泡沫化的7個條件中，有6個已經滿足，呼籲投資人做好準備。根據《商業內幕》報導，瑞銀分析師加思韋特（Andrew Garthwaite）表示，他的研究團隊統整股市泡沫化的7項條件，分別是週期性牛市結束、利潤承壓、市場過度集中、距離上一次泡沫已超過25年、散戶參與度、投資者的擔憂情緒，以及寬鬆的貨幣政策。加思韋特指出，現階段除了寬鬆的貨幣政策這點外，其他6項條件都已滿足。聯準會的「放鷹」態度，實際上反而是阻止股市泡沫的煞車皮。加思韋特表示，若聯準會按照市場的期望加大降息幅度，導致資金湧入股市，可能從而讓泡沫被推得更高。加思韋特最後結論，美股在2025年泡沫化可能性為35％，若泡沫真的破裂，投資者往往會慘烈地損失高達80％的資金。為了對沖泡沫風險，加思韋特建議投資人關注台積電、Meta、Vistra、PG&E、National Grid等5家公司的股票，台積電和Meta受惠於AI繁榮，且目前價格仍然合理，另外3家則都是電力能源相關的企業。