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進入歲末年終之際，許多公司都會這段期間舉辦尾牙或春酒活動，犒賞員工一年來的辛勞。但是勞動部也提醒，每年這段期間都會收到1、2件性騷擾事件，提醒雇主要注意，「尾牙吃就吃，尾牙上面千萬不要有『鹹豬手』這道菜。」勞動部條平司長黃維琛指出，如果尾牙場合發生員工間的性騷擾，雇主必須要負起防治性騷擾責任，企業有義務提醒參加員工，要注意人際互動分際，千萬不要有碰觸他人身體，或是自以為幽默開黃腔，更要注意節目合宜性。今年3月8日《性別平等工作法》修法，如果認定有性騷擾者，可處1萬元至100萬元罰鍰；如果公司知悉有性騷擾情形，卻沒有立即採取有效補救措施，可處2萬元至100萬元罰鍰。他提到，每年都會有1、2件尾牙性騷擾的申訴案件。至於企業沒有盡到性騷擾防治義務責任，2023年有87件成立，開罰985萬元，今年上半年有處罰38件，開罰金額達269萬元。過去曾有事業單位部門尾牙餐敘時，行為人緊拉女同事的手唱歌跳舞，雙方還十指交扣，讓女同事感到不舒服，雇主雖知悉行為人平時就常有不當碰觸他人身體行為，但也僅是請女同事自行保持距離而未進一步處理，最終被裁罰的案例。另外，有些雇主會要求員工一定要在尾牙春酒出節目，甚至有些員工必須要上班或休假時間排練。對此，黃維琛說，雇主希望提供餘興節目，這也是為了熱絡活動氣氛，有些員工也很樂於分享自身才藝，這些都沒有問題，但是如果是強迫員工一定要配合，那就會有爭議。勞動部提醒，萬一員工間真有性騷擾事件發生，雇主一旦知悉，必須採取立即有效的糾正及補救措施，提醒性平法適用所有勞雇關係，無論是規模大小都必須要負責。