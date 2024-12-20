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▲徐凱希發文遭質疑暗酸林襄，熊熊、鮪魚也幫腔「不要臉天下無敵」，引發軒然大波。（圖／翻攝自徐凱希Threads）

▲林穎樂近期捲入「高鐵佔座、沒禮貌」的爭議，今她現身節目錄影媒體聯訪，尷尬表示「佔位的不是我。」（圖／記者李欣容攝影）

林襄、林穎樂日前遭黃小柔控訴去（2023）年出外景時在火車上佔走她與Vicky座位，且展現出沒禮貌的態度，事後林襄嚴正否認，澄清自己「未曾被告知坐錯位子」，林穎樂今（20）日也出面回應：「佔位的不是我」，雙方各說各話真相難以辨別，掀起外界熱議，怎料今清晨徐凱希突發文，表示看不慣說謊被拆穿的人「到底哪來的勇氣」，引來2女星鮪魚（徐瑋吟）及熊熊（卓毓彤）留言表態認同「不要臉天下無敵」，引發網友瘋猜似乎在暗酸林襄？對此，徐凱希也一一給出回應了：「真的不是，請別腦補，饒過我。」徐凱希透過社群Threads發文寫道，「我真的好佩服說謊被拆穿還能完全不承認的人，到底哪來的勇氣？」，底下留言區也驚見鮪魚暗諷：「有一種人是抱持著，不要臉天下無敵」，徐凱希回覆：「好猛」，就連熊熊也接連開嗆：「睜眼說瞎話的人本來就有不尷尬，尷尬的就是別人的特別勇氣」，徐凱希回覆：「事實擺在眼前還能不認耶」，種種言論恰好與林襄佔位事件不謀而合，引發外界猜測三人口中的對象，似乎就是林襄及林穎樂。徐凱希貼文一曝光，惹來大片網友紛紛提出質疑，指她在影射對象是林襄，這讓徐凱希急出面澄清，「我是自己遇到瞎人瞎事，自身經驗太生氣想分享，請不要做連結」，更一一回覆網友留言解釋：「我完全沒在討論那件事，請別腦補」，不過一番沒有指名道姓的言論，很不巧地與時事吻合，這也難怪網友相當敏感，藉次捕風捉影掀起議論。事實上，林襄及林穎樂在事件爆發後即刻出面澄清，豈料隨後遭黃小柔實名指控，疑似間接打臉兩人，如今林穎樂二度現身被問及此事，她表示該解釋的都解釋過了，心情並未受到影響，也沒有偷哭，看到林襄壓力大又掉髮，林穎樂表示，「有安慰她，我們有見面聚餐，佔位的不是我，都解釋過了，謝謝大家關心。」並透露私下與Vicky在社群上都有按讚互動，至於林襄則是堅定否認佔位指控，「未曾被告知坐錯位子或需要更換座位。」模糊事件讓外界霧裡看花，真相僅有當事人才明白了。