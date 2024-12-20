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夫妻之間因為價值觀、想法差異，爭吵是難免的，因此勞燕分飛的怨偶也不在少數，離婚原因也是各式各樣。近日印度一家法院就剛處理完一件，夫妻為了孩子命名、吵到分居甚至要離婚的案子，最後還是靠法院幫忙擬出一長串名單供君挑選，雙方才和好如初，牽手返家。根據《印度時報》、《BBC》報導，這對夫妻來自印度南部的卡納塔克邦（Karnataka ），2021年，妻子生下兒子後，暫時回娘家休養，照理說幾週後丈夫就要把老婆接回來，但當妻子拒絕接受丈夫為兒子選擇的名字時，事情就開始變調了。報導指出，妻子想給孩子取名為阿迪（Adi），是根據她名字的第一個字，結合老公名字的一部分取的，但老公想取的則是有宗教意義的山尼（Shani），雙方無法取得共識，妻子也開始賴在娘家，拒絕返回她與丈夫的住處，從幾週變成幾個月甚至幾年。後來，妻子還向所在地區的法院，提出要丈夫支付贍養費的請求，事態已上升到準備離婚的階段。眼見一個家就要散了，當地法院的檢察官和法官擬出許多名字給這對夫妻挑選，最後在法院不懈的調解下，2人都同意為孩子取名為「Aryavardhana」，意思是高貴。隨後這對夫婦交換了花環，然後離開法院，回家繼續過日子。報導提到，這並不是近年印度法院唯一一次介入相關爭議的案例，去年9月，喀拉拉邦（Kerala）就曾有1名兒童，因出生證明空白而被拒絕入學，當時她的母親向法庭解釋說，她曾試圖幫孩子登記，但官員拒絕完成填表，因為孩子的生父、與她分居的丈夫不在場，後來也是高等法院介入，指示出生證明辦公室，在表上填寫母親幫孩子取的名字，結合生父的名字。