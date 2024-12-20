我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國戒嚴風波持續，多家韓媒近日披露，警方近日調查發現，在實施戒嚴前，多名情報官員竟然相約在京畿道安山市一家知名漢堡店「儂特利」（Lotteria）討論戒嚴計畫，消息一出引發熱議，這家漢堡店更被許多韓國民眾當成打卡朝聖的景點，迷因圖在社群平台上廣傳。根據韓民族日報與韓聯社等多家韓媒報導，韓國警方近日展開戒嚴事件的調查，調閱監視器後發現，韓國前情報司令官盧相元、現任情報司令官文相浩和2名情報司令部上校，在安山市一家儂特利漢堡店內見面，謀劃戒嚴相關事宜。就連在漢堡店內點了何種餐點也被揭露，報導提到，文相浩點了一份售價8600韓元（新台幣近195元）的烤韓牛漢堡，除了計劃了戒嚴流程之外，還談論了包括如何接管國家選舉委員會。事件曝光後引發討論，在韓國知名平台Kakao的地圖評論區塊，這家位於京畿道安山市的儂特利漢堡店一夕之間多出了數百條評論。許多網友笑稱，「可以獨家推出彈劾菜單嗎？」，「我要求推出戒嚴漢堡套餐」、「這就是戒嚴的滋味嗎？」、「究竟是什麼味道連前任和現任情報指揮官和上校都受不了」。韓國社群平台更出現許多AI迷因圖，圖中可看到這些軍官坐在漢堡店內開會的畫面，儂特利則聲明強調，他們只是一家連鎖速食店，無意捲入政治，也不打算推出戒嚴事件相關產品。事實上，這家儂特利漢堡店在韓國多地都有店面，在台灣原先也有四家分店，但現今僅剩下位於台北仁愛路的分店。