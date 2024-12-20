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▲選罷法議題：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲選罷法議題：國民黨、民進黨立委臉書粉專 相關貼文數據。（圖／QuickseeK提供）

▲國民黨立委：選罷法議題 網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

立法院本會期即將進入尾聲，國民黨立委本會期推動的修法重點之一是提高《選罷法》門檻，先有藍委許宇甄等人提案，要求罷免連署需附身分證影本，避免假冒，相關修法已於7月12日逕付二讀；後許宇甄又再提修同法，要求罷免票數須高於當選票數，12月16日國民黨團封鎖內政委員會火速將該法送出委員會，民進黨痛斥國民黨封鎖國會搞戒嚴、號招青鳥集結阻擋惡法，國民黨則強調送交朝野協商，大家都還能發表意見。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察近一個月來網路上有關選罷法的網路聲量趨勢，11月20日國民黨試圖在內政委員會闖關有關「罷免票數須高於當選票數」的修法，當日民進黨凌晨就在會議室外集結，成功將法案擋在委員會，聲量衝上7000則，是月前的第一波高點，此後隨著事態發展漸熱，公眾對此議題的關注度顯著增加。例如12月6日，當日和選罷法相關的熱門話題為，國民黨再發動突襲，意圖在院會通過「連署附身分證」的修法，民進黨靠著攻佔主席台阻擋國民黨意圖，作戰計畫未成功的國民黨總召傅崑萁被錄到在議場後方對綠委、議事人員破口大罵，影片被綠委貼上社群網站後引來大量關注，當日選罷法的網路聲量衝上1.2萬則，網友留言質疑「藍白都只用吼的嗎....」、「被關三年的罪犯（指傅）在講別人下流」。直到12月16日國民黨用膠帶封門，將「罷免票數須高於當選票數」火速送出內政委員會，選罷法的網路聲量衝上近來最高，達3.5萬則，網友紛紛留言「立法院廢了吧！國家的亂源」、「國民黨怕罷免怕成這樣」、「做再爛都不用怕罷免囉」顯然網友對國會亂象感到憤怒。觀察藍、綠委在臉書社群有關《選罷法》貼文的數據表現，民進黨立委共發文177篇，總互動數7.4萬，相較之下國民黨立委僅發文11篇，總互動1萬，綠委發文量約是藍委的16倍之多，國民黨團有54席立委卻只發11篇文，顯然多數藍委較少透過社群媒體與選民溝通修法內容，也沒有試圖在網路上爭取更多對修法的支持。進一步觀察國民黨立委在選罷法修法議題中的正負面聲量與好感度，顯然在藍委較忽略社群溝通，而綠委大量訴諸網路的情況下，網路上有關選罷法的討論中，對國民黨立委的負聲量顯著高於正聲量，負聲量8115則約為正聲量2655則的3倍，國民黨立委在此議題大逆風。從相關熱門負面話題也能印證前述的推論，包括綠委沈伯洋指控國民黨在立院的種種作為，其實是要讓台灣政府沒人、沒錢、沒權的「滅台計畫」，以及綠委蘇巧慧在粉專貼文指控「太荒謬！整個會議室只讓國民黨進！一場完全沒人發言的無效會議竟然可以通過一部法案？」，都引發網友關注，此外綠委吳思瑤張貼傅崑萁咆嘯綠委、議事人員的影片，譏諷「黃國昌的咆哮也只是『傅』隨組織的小弟等級。花蓮王才是正宗師父！」也成為國民黨立委的網路熱門負面話題之一，顯然國民黨在這一波輿論攻防的議題主導性較為被動，話題都被民進黨帶著走。雖然國民黨目前在立法院佔些微的人數優勢，但從網路輿情來看，藍委在推修《選罷法》一事面臨嚴峻的輿論挑戰，無論是議題溝通、輿論引導都顯然不足。未來國民黨恐怕需要更積極地與選民溝通，爭取民眾對修法正當性的認同和支持。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com